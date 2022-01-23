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Сегодня, 19:43

Состав сборной России по хоккею на Олимпиаду в Пекине объявят в программе «Время»

Роман Шишов
Корреспондент

Состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры 2022 года в Пекине объявят в программе «Время» на Первом канале, информирует пресс-служба Федерации хоккея России. Эфир начнется в 21:00 по московскому времени.

«СЭ» уже стали известны фамилии 23 хоккеистов, которые войдут в окончательный состав сборной России на Олимпиаду в Пекин.

Мужской хоккейный турнир на Играх пройдет с 9 по 20 февраля. В групповом турнире сборная России сыграет со Швейцарией (9 февраля), Данией (11 февраля) и Чехией (12 февраля).

Сборная России по хоккею
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