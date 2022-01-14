Матвей Мичков не попал в расширенный список на Олимпиаду
По информации «СЭ», 17-летний форвард СКА и молодежной сборной России Матвей Мичков не попал в расширенный список национальной команды для подготовки к Олимпиаде в Пекине.
Ранее стало известно, что расширенный состав сборной России на Олимпиаду будет назван 17 января.
Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир состоится с 9 по 20 февраля. Сборная России сыграет в группе В с командами Чехии, Швейцарии и Дании.
В текущем сезоне Мичков провел 13 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 5 (2+3) очка.
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