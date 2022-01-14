Матвей Мичков не попал в расширенный список на Олимпиаду

По информации «СЭ», 17-летний форвард СКА и молодежной сборной России Матвей Мичков не попал в расширенный список национальной команды для подготовки к Олимпиаде в Пекине.

Ранее стало известно, что расширенный состав сборной России на Олимпиаду будет назван 17 января.