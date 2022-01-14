Клод Жюльен будет тренером сборной Канады на Олимпиаде в Пекине
Клод Жюльен назначен главным тренером сборной Канады на зимние Олимпийские игры в Пекине, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Канады.
Также в тренерский штаб вошли Нолан Баумгартнер, Джереми Коллитон и Тайлер Дитрих.
Генеральным менеджером национальной команды станет экс-капитан «Аризоны» и двукратный чемпион мира Шейн Доун.
Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Сборная Канады сыграет в группе А с командами США, Германии и Китая.
Напомним, что турнир пройдет без учатия игроков НХЛ.
Новости