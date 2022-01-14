Клод Жюльен будет тренером сборной Канады на Олимпиаде в Пекине

Клод Жюльен назначен главным тренером сборной Канады на зимние Олимпийские игры в Пекине, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Канады.

Olympic management and coaches ?



Shane Doan will lead ??'s Men's Olympic Team as general manager, while Claude Julien will take the reins as head coach.@TeamCanada | #Beijing2022 — Hockey Canada (@HockeyCanada) January 14, 2022

Также в тренерский штаб вошли Нолан Баумгартнер, Джереми Коллитон и Тайлер Дитрих.

Генеральным менеджером национальной команды станет экс-капитан «Аризоны» и двукратный чемпион мира Шейн Доун.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Сборная Канады сыграет в группе А с командами США, Германии и Китая.

Напомним, что турнир пройдет без учатия игроков НХЛ.