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Сегодня, 19:53

Клод Жюльен будет тренером сборной Канады на Олимпиаде в Пекине

Иван Шитик
Корреспондент

Клод Жюльен назначен главным тренером сборной Канады на зимние Олимпийские игры в Пекине, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Канады.

Также в тренерский штаб вошли Нолан Баумгартнер, Джереми Коллитон и Тайлер Дитрих.

Генеральным менеджером национальной команды станет экс-капитан «Аризоны» и двукратный чемпион мира Шейн Доун.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Сборная Канады сыграет в группе А с командами США, Германии и Китая.

Напомним, что турнир пройдет без учатия игроков НХЛ.

Шейн Доун
Олимпиада
Сборная Канады по хоккею
Клод Жюльен
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