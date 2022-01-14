Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 22:40

Каспарайтис о Мичкове в сборной: «Был бы он сильнее Овечкина образца Турина, то никто бы и не сказал ничего»

Артем Бухаев
Корреспондент
Матвей Мичков.
Фото Global Look Press

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что 17-летний форвард СКА и молодежной сборной России Матвей Мичков не попал в расширенный список национальной команды для подготовки к Олимпиаде в Пекине.

«Я знаю, что он подает большие надежды. Очень талантливый игрок. Но тренер выбирает команду. Олимпиада — большой турнир, на который берутся опытные игроки. Талант есть талант, но, возможно, на таком ответственном турнире играть еще рано. Был бы он сильнее Овечкина образца Турина, то никто бы и не сказал ничего», — сказал Каспарайтис «СЭ».

В текущем сезоне Мичков провел 13 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 5 (2+3) очка.

Зимняя Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Мужской хоккейный турнир состоится с 9 по 20 февраля. Сборная России сыграет в группе В с командами Чехии, Швейцарии и Дании.

Дарюс Каспарайтис
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Матвей Мичков
0
Читайте также
«Смерти нет. Это иллюзия, которую вбивают нам в голову». Василий Жиров был супербоксером, а теперь медитирует и верит в реинкарнацию
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Матвей Мичков не попал в расширенный список на Олимпиаду
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости