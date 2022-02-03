Экс-менеджер сборной России по хоккею высказался о 6 случаях коронавируса в команде по прилете на Олимпиаду

Бывший генеральный менеджер сборной России по хоккею Андрей Сафронов отреагировал на новость о том, что шесть игроков команды сдали положительные тесты на коронавирус по прилете в Пекин для участия в Олимпиаде.

«Я думаю, что это слухи. Они же вчера еще улетели. Думаю, что это ошибка просто. Здесь даже комментировать нечего. Они просто сидели. Самолет у нас был коронавирусом заряжен, что ли? Давайте дождемся твердой информации по поводу ковид-протокола нашей сборной.



Поддерживаю ли я решение сборной России по хоккею полететь в Пекин на отдельном самолете? Знаете, не надо считать деньги в чужом кармане, мое мнение таково. Если руководство федерации приняло такое решение, значит, оно оправдано. Здоровье здесь прежде всего», — приводит VseProSport слова Сафронова.

Сборная России прилетела в Пекин сегодня, 3 февраля. По информации «СЭ», шесть игроков команды сдали положительные тесты на коронавирус после прилета в столицу Китая, в том числе хоккеисты запаса Дмитрий Шугаев и Кирилл Марченко. Мужская сборная прилетела в Пекин отдельным от других спортсменов рейсом.

Нападающие Сергей Плотников и Артем Анисимов, а также тренер по ОФП Хассан Саид остались в Москве из-за положительных тестов на коронавирус, они смогут присоединиться к команде позднее.

Мужской турнир по хоккею на Олимпиаде в Пекине пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная России сыграет в группе B с командами Чехии, Швейцарии и Дании.