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Сегодня, 17:36

Экс-менеджер сборной России по хоккею высказался о 6 случаях коронавируса в команде по прилете на Олимпиаду

Иван Торопцев
Корреспондент

Бывший генеральный менеджер сборной России по хоккею Андрей Сафронов отреагировал на новость о том, что шесть игроков команды сдали положительные тесты на коронавирус по прилете в Пекин для участия в Олимпиаде.

«Я думаю, что это слухи. Они же вчера еще улетели. Думаю, что это ошибка просто. Здесь даже комментировать нечего. Они просто сидели. Самолет у нас был коронавирусом заряжен, что ли? Давайте дождемся твердой информации по поводу ковид-протокола нашей сборной.

Поддерживаю ли я решение сборной России по хоккею полететь в Пекин на отдельном самолете? Знаете, не надо считать деньги в чужом кармане, мое мнение таково. Если руководство федерации приняло такое решение, значит, оно оправдано. Здоровье здесь прежде всего», — приводит VseProSport слова Сафронова.

Сборная России прилетела в Пекин сегодня, 3 февраля. По информации «СЭ», шесть игроков команды сдали положительные тесты на коронавирус после прилета в столицу Китая, в том числе хоккеисты запаса Дмитрий Шугаев и Кирилл Марченко. Мужская сборная прилетела в Пекин отдельным от других спортсменов рейсом.

Нападающие Сергей Плотников и Артем Анисимов, а также тренер по ОФП Хассан Саид остались в Москве из-за положительных тестов на коронавирус, они смогут присоединиться к команде позднее.

Мужской турнир по хоккею на Олимпиаде в Пекине пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная России сыграет в группе B с командами Чехии, Швейцарии и Дании.

Источник: https://www.vseprosport.ru/lenta/2022/02/03/safronov-u-hokkeistov-samolet-byl-koronavirusom-zarjazhen-chto-li
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