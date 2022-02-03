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Сегодня, 12:20

Анисимов и Плотников не полетели в Пекин из-за положительных тестов на коронавирус

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Сергей Плотников.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

По информации «СЭ», форварды Сергей Плотников и Артем Анисимов не полетели в Пекин на Олимпийские игры-2022 со сборной России из-за положительных тестов на коронавирус.

Напомним, что Плотников находится в основном составе команды, Анисимов — запасной. По той же причине пока в Китай не поехал тренер по ОФП Хассан Саид.

С 9 по 20 февраля в рамках Олимпийских игр-2022 в Пекине пройдет мужской турнир по хоккею с шайбой.

Россия играет в группе В с такими соперниками, как Чехия, Швейцария и Дания. Первый матч команда ОКР проведет 9 февраля против Швейцарии.

Олимпиада
Сборная России по хоккею
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