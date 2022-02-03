Гавриков: «Могу только пожелать ребятам из сборной удачи. Надеюсь, у них все получится»

Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков высказался об отказе НХЛ отпускать своих игроков на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекин.

«Конечно, очень хотелось поехать, именно с мыслями об Олимпиаде заходили в текущий сезон, но вышло как вышло, — приводит слова Гаврикова «РБ Спорт». — Могу только пожелать ребятам из сборной удачи. Надеюсь, у них все получится».

Защитник ответил, не считаете ли он, что НХЛ была права, отменив поездку своих игроков в Пекин.

«У НХЛ своя позиция, но не думаю, что мнение большинства игроков поменялось в связи с новостями из Пекина. Опасений, может, и добавилось бы, но Олимпиада — это Олимпиада. Мечта любого атлета. С участием всех сильнейших в любых условиях выйти на площадку было бы очень престижно и интересно», — сказал он.

Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.