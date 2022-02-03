Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Таблицы (женщины) Календарь (женщины) Статистика (мужчины)
Статистика (женщины)
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 17:10

Гавриков: «Могу только пожелать ребятам из сборной удачи. Надеюсь, у них все получится»

Защитник «Коламбуса» Гавриков пожелал удачи российским хоккеистам на Олимпиаде в Пекине
Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков высказался об отказе НХЛ отпускать своих игроков на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекин.
«Конечно, очень хотелось поехать, именно с мыслями об Олимпиаде заходили в текущий сезон, но вышло как вышло, — приводит слова Гаврикова «РБ Спорт». — Могу только пожелать ребятам из сборной удачи. Надеюсь, у них все получится».

Защитник ответил, не считаете ли он, что НХЛ была права, отменив поездку своих игроков в Пекин.

«У НХЛ своя позиция, но не думаю, что мнение большинства игроков поменялось в связи с новостями из Пекина. Опасений, может, и добавилось бы, но Олимпиада — это Олимпиада. Мечта любого атлета. С участием всех сильнейших в любых условиях выйти на площадку было бы очень престижно и интересно», — сказал он.

Зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladislav-gavrikov-lovish-shajbu-litsom-radi-pobedy-a-ne-za-lozungi-dazhe-na-olimpiade/
Владислав Гавриков
Хоккей
НХЛ
Олимпиада
Коронавирус
Сборная России по хоккею
0
Читайте также
Нагиев с длинными волосами и первые в России фрик-бои. Каким был телепроект «Окна»
Война Плющенко и Ягудина: драки, водка и сглаз колдуна. Они до сих пор ненавидят друг друга
Реклама
Материалы сюжета: Ковид против спорта: Олимпиада, европейский футбол, КХЛ и другие лиги
Экс-менеджер сборной России по хоккею высказался о 6 случаях коронавируса в команде по прилете на Олимпиаду
Поздняков объяснил, почему мужская сборная России по хоккею полетела на Олимпиаду отдельным бортом
Фетисов отреагировал на новость о шести положительных тестах в сборной России по хоккею
Президент МОК выразил сочувствие спортсменам, у которых возникли проблемы перед Олимпиадой из-за коронавируса
В сборной России по хоккею отреагировали на информацию о шести положительных тестах на коронавирус
Матыцин отметил строгость антикоронавирусных правил на Олимпиаде в Пекине
Материалы сюжета: НХЛ отказалась от Олимпиады-2022, КХЛ встала на паузу перед Пекином: главное по теме
Хоккейная сборная отказалась лететь в Пекин с другими спортсменами. Оправдать такое поведение может только золото
Лео Комаров: «Олимпиада — это величайшее соревнование из всех, в которых можно принять участие»
«Мы громили сборную России с Капризовым». Интервью русского швейцарца, который едет на Олимпиаду
Место Гусева в «Торонто» занял канадский ноунейм-работяга. Он пережил тяжелую болезнь матери и заиграл в НХЛ
Фетисов о капитанстве Шипачева на Олимпиаде: «Он был выбран своей же командой, все закономерно»
Плющев: «Шипачев — опытный мастер. Неудивительно, что его выбрали капитаном сборной на Олимпиаде»
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: состав сборной, фавориты и расклады
Стал известен порядок и время выступления российских фигуристов в первый день командного турнира Олимпиады
Экс-менеджер сборной России по хоккею высказался о 6 случаях коронавируса в команде по прилете на Олимпиаду
Знаменосцы сборной в Пекине — хоккеист Шипачев и конькобежка Фаткулина. Почему так?
Составы всех сборных на короткую программу командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине
Резцова о составе на смешанную эстафету: «Сомневаюсь, что будет медаль. В Латыпове не уверена»
Станислав Поздняков: «Решение по выбору знаменосца было единогласным»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Поздняков объяснил, почему мужская сборная России по хоккею полетела на Олимпиаду отдельным бортом

Экс-менеджер сборной России по хоккею высказался о 6 случаях коронавируса в команде по прилете на Олимпиаду
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости