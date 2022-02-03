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Сегодня, 15:23

Шесть хоккеистов сборной России в Пекине сдали положительные тесты на коронавирус

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Антиковидные меры помогают не всем хоккеистам сборной России.
Фото ФХР

Как стало известно «СЭ», шесть игроков сборной России сдали положительные тесты на коронавирус после прилета в Пекин. В их числе — хоккеисты запаса Дмитрий Шугаев и Кирилл Марченко.

Сегодня, 3 февраля, сборная России сообщила, что форварды Сергей Плотников и Артем Анисимов не полетели в Пекин на Олимпийские игры-2022 со сборной России из-за положительных тестов на коронавирус.

Напомним, что мужская сборная России по хоккею прилетела в Пекин для участия в Олимпиаде-2022 отдельным от других спортсменов рейсом. Изначально хоккеисты должны были лететь одним рейсом со сборными по сноуборду в параллельных дисциплинах, лыжному двоеборью, горным лыжам и отдельными спортсменами из команд по конькобежному спорту.

Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля матчем между сборными России и Швейцарии. Сборная России сыграет в группе B с Чехией, Швейцарией и Данией.

Олимпиада
Сборная России по хоккею
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