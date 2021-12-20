Билялетдинов высказался об отказе НХЛ отпускать игроков на Олимпиаду

Бывший главный тренер сборной России Зинэтула Билялетдинов высказался о возможном решении НХЛ не отпускать игроков на Олимпийские игры-2022.

«Это вопрос здоровья хоккеистов. Все связано с ковидом. Игроки хотели сыграть на Олимпиаде. Не думаю, что нужно искать подковерные игры», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Ранее НХЛ и профсоюз игроков опубликовали заявление, в котором сообщается, что решение об участии хоккеистов лиги в Олимпиаде будет принято в ближайшие дни.