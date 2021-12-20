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Фетисов заявил, что у Овечкина больше не будет возможности стать олимпийским чемпионом

12:00
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Депутат Госдумы и двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о возможном решении НХЛ не отпускать игроков на Олимпиаду в Пекине.

«Видно, там не очень хорошая обстановка. От них можно ждать чего угодно. Думаю, Саша Овечкин очень расстроится из-за такого решения, это был его последний шанс стать олимпийским чемпионом. Другие ребята, которые тоже хотели сыграть в Пекине, скорее всего расстроятся. Но ситуация такая, что выбирать не приходится. Все исходит из эпидемиологической ситуации, но самое важное — здоровье спортсменов. Надеемся, что окончательное решение будет принято, исходя из этой ситуации, а не из-за каких-то других моментов», — приводит слова Фетисова РИА Новости Спорт.

Ранее появилась информация, что НХЛ совместно с профсоюзом хоккеистов в данный момент готовит официальное заявление об отказе от поездки в Пекин в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211220/ovechkin-1764512674.html

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Екатерина Савостина все материалы автора
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