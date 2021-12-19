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Генеральный менеджер сборной Канады заявил, что хоккеисты из НХЛ хотят выступить на Олимпиаде в Пекине

12:26
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Генеральный менеджер сборной Канады Шэйн Доун заявил, что хоккеисты из НХЛ хотят выступить на Олимпиаде в Пекине.

«Я не знаю, приедут ли игроки НХЛ на Олимпиаду, но они хотят принять в ней участие. Для любого игрока участие в Олимпийских играх — особенное событие в жизни. Это самый главный турнир в мировом спорте, всегда здорово, и игроки с большим удовольствием приезжают на Игры», — приводит ТАСС слова Доуна.

Согласно договору с Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной федерацией хоккея (ИИХФ), хоккеисты из НХЛ должны принять участие в Олимпиаде впервые с 2014 года. При этом североамериканская лига до 10 января может объявить об отказе отпускать игроков на соревнования в Пекин в случае ухудшения эпидемиологической ситуации на фоне пандемии коронавируса.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13240261

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Иван Торопцев все материалы автора
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