Воспитанник московского «Динамо», лучший бомбардир в истории сборной Болгарии Алексей Йотов поделился мнением о решении НХЛ не отпускать хоккеистов лиги на Олимпиаду в Пекине.

«Для России это хорошо. И Жамнов может ребят объединить и зарядить, пусть никогда главным тренером не работал. Наш уровень с игроками НХЛ — максимум полуфинал. Без игроков НХЛ — мы первые. Почему? Нет центральных нападающих. Малкин то травмирован, то не в форме, Кузнецов дисквалифицирован. Да и вообще, считаю, что не так уж много у нас сегодня звезд настоящих в Лиге. Овечкин, Василевский, Кучеров, Панарин... Все, дальше пальцы не загибаются. А канадцы могут из звезд собрать три сборные, и американцы еще две. Да и шведы с финнами по легионерам мне кажется более сильными, чем Россия», — приводит «Газета.ru» слова Йотова.

22 декабря НХЛ объявила о том, что не станет отпускать хоккеистов лиги на Олимпиаду в Пекине из-за риска распространения коронавирусной инфекции. Соревнования в Китае пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.