Капризов: «Каждому игроку хочется попасть на Олимпиаду»

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов прокомментировал решение НХЛ отказаться от участия в Олимпиаде-2022 в Пекине.

— Кирилл, как вы отнеслись к тому, что НХЛ не отпускает своих хоккеистов на Олимпиаду?

— Конечно, я думаю, каждому игроку хочется попасть на Олимпиаду, себя там показать. И, понятное дело, победить. Потому что Олимпийские игры проходят раз в четыре года.

И полагаю, не только я, но и большинство хоккеистов, даже все были не рады этому, — сказал Капризов matchtv.ru.

НХЛ отказалась от участия во второй Олимпиаде подряд. Весной НХЛ объявила о достижении договоренности с профсоюзом по участию игроков на Играх-2022 с оговоркой, что до 10 января лига может изменить решение в случае сложной эпидемиологической обстановки.