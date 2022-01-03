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Фазель высказал свое разочарование в связи с отсутствием игроков НХЛ на Олимпиаде

14:03
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Почетный президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал отсутствие игроков НХЛ на Играх в Пекине.

Хоккеисты лиги пропустят Олимпиаду из-за коронавируса.

«Я был очень разочарован, не хотел бы об этом говорить. Случившееся стало кошмаром. Я стараюсь быть позитивным и надеюсь, что Олимпиада пройдет хорошо», — цитирует Фазеля ТАСС.

Мужской хоккейный турнир в Пекине состоится с 9 по 20 февраля.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13348359

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Виктория Кравченко все материалы автора
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