Фазель высказал свое разочарование в связи с отсутствием игроков НХЛ на Олимпиаде

Почетный президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал отсутствие игроков НХЛ на Играх в Пекине.

Хоккеисты лиги пропустят Олимпиаду из-за коронавируса.

«Я был очень разочарован, не хотел бы об этом говорить. Случившееся стало кошмаром. Я стараюсь быть позитивным и надеюсь, что Олимпиада пройдет хорошо», — цитирует Фазеля ТАСС.

Мужской хоккейный турнир в Пекине состоится с 9 по 20 февраля.