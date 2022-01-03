Фазель высказал свое разочарование в связи с отсутствием игроков НХЛ на Олимпиаде
14:03
Почетный президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал отсутствие игроков НХЛ на Играх в Пекине.
Хоккеисты лиги пропустят Олимпиаду из-за коронавируса.
«Я был очень разочарован, не хотел бы об этом говорить. Случившееся стало кошмаром. Я стараюсь быть позитивным и надеюсь, что Олимпиада пройдет хорошо», — цитирует Фазеля ТАСС.
Мужской хоккейный турнир в Пекине состоится с 9 по 20 февраля.
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