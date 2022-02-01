15-летняя россиянка в последний момент попала на Олимпиаду. Ее не хотели пускать в Пекин из-за турниров в США

В 2021 году Александра Глазкова победила на юниорском чемпионате мира в Красноярске, а теперь стала одной из самых юных в нашей заявке. Младше только Камила Валиева.

Самой молодой спортсменкой в сборной ОКР на Олимпиаде в Пекине станет чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Камила Валиева. Но кроме нее в заявке есть еще одна спортсменка 2006 года рождения — фристайлистка Александра Глазкова. Ее имя не так известно широкой публике, но она тоже выиграла юниорское первенство мира, проходившее в прошлом году в российском Красноярске.

Глазкова изначально могла пропустить Олимпиаду из-за вынужденного неучастия в квалификационных этапах Кубка мира в Северной Америке, но благодаря дополнительным квотам от международной федерации все-таки отправится в Пекин.

Занималась танцами, но предпочла исполнять трюки на лыжах

Саша с детства занималась эстрадными танцами, но со временем интерес угас. В 11 спортсменка захотела попробовать себя в горных лыжах и уговорила родителей поставить ее на них. Целый год Глазкова каталась по абонементу на горнолыжном курорте, пока на летних тренировках ее не пригласила в спортивную школу тренер Елена Короткова. В секции девушка занималась и лыжами, и фристайлом, но второе интересовало ее чуть больше. Изначально рассматривались разные дисциплины, но выбор она остановила на хафпайпе.

— В пайпе я получаю больше удовольствия, драйва, чем в других дисциплинах фристайла, — рассказывала Глазкова в интервью Федерации фристайла России. — Хафпайп технически очень сложная дисциплина. Много тонкостей катания, помимо трюков. Мне интересно их осваивать, чувствовать пайп. Что мне нравится в спорте и фристайле в частности? Адреналин, преодоление себя и страхов, получение удовольствия от этого.

Как признается сама спортсменка, вся семья поддерживает ее, хотя чаще всего во время соревнований они находятся в разных городах или даже странах. Конечно, родные переживают тоже — все-таки фристайл считается опасным видом спорта. Александра отвечает им взаимностью — считает самым важным в своей жизни.

Саша родилась в Миассе Челябинской области, где горнолыжный спорт достаточно развит. В этом регионе есть один из крупнейших горнолыжных курортов России на озере Банном. Но Глазкова говорит, что одним из ее любимых мест на Урале является озеро Тургояк — там спортсменка обычно отдыхает.

Саша дала большое интервью Федерации фристайла России после победы на юниорском чемпионате мира, где ответила на множество личных вопросов о семье и собственных увлечениях. Девушка вспомнила милую историю о том, как мама принесла домой котенка, поделилась, что ее любимые блюда — бургеры и борщ, совсем не по-детски рассказала, что читает произведения Андрея Жвалевского и Евгения Пастернака, и посоветовала ознакомиться с «Хлебом той зимы» Эллы Фоняковой.

Победа на домашнем чемпионате мира среди юниоров и олимпийская сказка

Глазкова также раскрыла секрет, о котором ей поведали тренеры сборной России, — Саша пытается следовать ему в жизни и спорте:

— Я благодарна тренерам сборной Петру Валерьевичу и Антону Юрьевичу за совет — выходить из зоны комфорта, что-то предпринимать, пусть даже это будет неверно, но это уже сдвиг с места.

Главным достижением Саши пока что остается победа на мировом первенстве в Красноярске. В 2021 году все лучшие фристайлисты на юниорском уровне приехали в Россию, чтобы разыграть медали в одном из самых зрелищных видов спорта. Всего в дисциплине хафпайп принимало участие три спортсменки из сборной России — Александра Глазкова, Екатерина Селезнева и Екатерина Ефремова. Но только Глазковой удалось войти в тройку призеров. В финальных заездах она не оставила шансов соперницам, чисто выполнив трюки и набрав 85,5 балла. У занявшей второе место швейцарки Мишель Рагет — на восемь баллов меньше.

Глазкова является и победительницей первенства России, но на Олимпиаду изначально не была заявлена. В состав сборной ОКР должна была войти чемпионка страны Валерия Демидова. Но она получила травму и не успела восстановиться для участия в главном старте четырехлетия. Просто так квоту передать кому-то другому было нельзя, но Федерация фристайла России обратилась в международную федерацию, и Саше разрешили участвовать в Олимпиаде. Она бы с легкостью прошла олимпийский отбор, но ее не пустили в США и Канаду на соревнования в рамках Кубка мира. И все-таки Глазковой повезло — теперь в возрасте 15 лет девушка уже сможет выступить на Играх и побороться на равных с более опытными спортсменками.