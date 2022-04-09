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Пекин-2022

Сегодня, 14:45

Призер Игр в Пекине Ридзик сожалеет, что получит за медаль денежную компенсацию вместо автомобиля

Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Ридзик.
Фото Global Look Press

Российский фристайлист Сергей Ридзик в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что российские призеры Олимпийских игр в Пекине вместо иномарок получат денежные компенсации. Ридзик взял олимпийскую бронзу в соревнованиях по ски-кроссу.

«Смотря о каких суммах денег идет речь. Если бы был выбор между машиной и деньгами, то учитывая нынешнюю ситуацию на рынке, я бы выбрал, конечно же, машину, в особенности это актуально для моей семьи. Даже если не брать в учет мои слова, то машина это все-таки стала традицией.

Насколько мне известно, их выдавали еще в Советском союзе. Эх, ну все, а сейчас наша песенка спета, нарушили традицию. Может на эту сумму получится купить что-то другое, например, тот же автомобиль. Ну или на что хватит денег. Печально, конечно, летним олимпийцам выдали машину, а зимним нет", — сказал Ридзик корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

В субботу, 9 апреля, Фонд поддержки олимпийцев России (ФПОР) сообщил ТАСС о замене выдачи автомобилей победителям и призерам Олимпиады в Пекине на денежные выплаты.

Олимпиада
Сергей Ридзик
фристайл
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Фонд поддержки олимпийцев назвал сумму выплат призерам Олимпиады в Пекине вместо иномарок
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