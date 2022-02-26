Немецкую фристайлистку лишили бронзовой медали Олимпиады в Пекине после апелляции швейцарки

Немецкая фристайлистка Даниэла Майер должна будет вернуть бронзовую медаль Олимпийских игр в Пекине, информирует сайт Международной федерации лыжного спорта (FIS Ski). Награду вместо нее получит швейцарская спортсменка Фанни Смит, которая ранее подала апелляцию в комиссию FIS на результат в финале женского олимпийского ски-кросса, который прошел 17 февраля.

Во время финала женской гонки по ски-кроссу Смит заняла третье место, однако была наказана желтой карточкой и по правилам FIS передвинута на четвертую позицию.

После подачи протеста со стороны Смит и Швейцарской федерации апелляционная комиссия собиралась четыре раза. Были изучены как видео, так и письменные документы. В итоге комиссия пришла к выводу, что контакт, из-за которого Смит была оштрафована, стал результатом последовательности действий, которые произошли в унисон. Близость гонщиков во время соревнований привела к действиям, которые не были преднамеренными или предотвратимыми.

Апелляционная комиссия сделал вывод, что жюри на соревнованиях могло вынести официальное предупреждение, однако по правилам оно не влечет за собой каких-либо санкций.