Олимпиада-2022, фристайл, мужчины: расписание соревнований
Календарь соревнований зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине по фристайлу среди мужчин.
Состав сборной ОКР на Олимпиаде: акробатика — Максим Буров, Илья Буров, Станислав Никитин; ски-кросс — Сергей Ридзик, Игорь Омелин, Кирилл Сысоев, могул — Никита Андреев, Никита Новицкий, хафпайп — Роман Егоров.
Олимпийские игры-2022. Фристайл, мужчины (время начала — московское)
3 февраля, четверг
Могул. Квалификация 1. 14:45
5 февраля, суббота
Могул. Квалификация 2. 13:00
Могул. Финал. 14:30
7 февраля, понедельник
Биг-эйр. Квалификация. 8:30
9 февраля, среда
Биг-эйр. Финал. 6:00
10 февраля, четверг
Микст. Акробатика. Командные соревнования. Финал. 14:00
14 февраля, понедельник
Слоупстайл. Квалификация. 7:30
15 февраля, вторник
Слоупстайл. Финал. 4:30
Акробатика. Квалификация. 14:00
16 февраля, среда
Акробатика. Финал. 14:00
17 февраля, четверг
Хаф-пайп. Квалификация. 7:30
18 февраля, пятница
Ски-кросс. Квалификация. 6:45
Ски-кросс. За 3-е место. 10:55
Ски-кросс. Финал. 11:05
19 февраля, суббота
Хаф-пайп. Финал. 4:30