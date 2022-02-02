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Сегодня, 18:35

Олимпиада-2022, фристайл, мужчины: расписание соревнований

Мужчины разыграют шесть золотых медалей Олимпийских игр-2022 во фристайле
Фристайл.
Фото Getty Images

Календарь соревнований зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине по фристайлу среди мужчин.

Состав сборной ОКР на Олимпиаде: акробатика — Максим Буров, Илья Буров, Станислав Никитин; ски-кросс — Сергей Ридзик, Игорь Омелин, Кирилл Сысоев, могул — Никита Андреев, Никита Новицкий, хафпайп — Роман Егоров.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпийские игры-2022. Фристайл, мужчины (время начала — московское)

3 февраля, четверг
Могул. Квалификация 1. 14:45

5 февраля, суббота
Могул. Квалификация 2. 13:00
Могул. Финал. 14:30

7 февраля, понедельник
Биг-эйр. Квалификация. 8:30

9 февраля, среда
Биг-эйр. Финал. 6:00

10 февраля, четверг
Микст. Акробатика. Командные соревнования. Финал. 14:00

14 февраля, понедельник
Слоупстайл. Квалификация. 7:30

15 февраля, вторник
Слоупстайл. Финал. 4:30
Акробатика. Квалификация. 14:00

16 февраля, среда
Акробатика. Финал. 14:00

17 февраля, четверг
Хаф-пайп. Квалификация. 7:30

18 февраля, пятница
Ски-кросс. Квалификация. 6:45
Ски-кросс. За 3-е место. 10:55
Ски-кросс. Финал. 11:05

19 февраля, суббота
Хаф-пайп. Финал. 4:30

Источник: https://www.sport-express.ru/olympics/beijing2022/freestyle/
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