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Сегодня, 11:56

Матыцин поздравил Ридзика с бронзовой медалью Олимпиады-2022 в ски-кроссе

Сергей Разин
корреспондент

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил фристайлиста Сергея Ридзика с бронзовой медалью Олимпиады-2022 в ски-кроссе.

«Поздравляю Сергея Ридзика с «бронзой» в ски-кроссе! В 2018 году в Пхенчхане наш спортсмен был бронзовым призером и сегодня снова доказал, что является одним из сильнейших в мире в этой зрелищной дисциплине. Ски-кросс — непрост и непредсказуем, в нем важно выбрать правильную тактику на гонку, и Сергей проявил себя как настоящий стратег. Он очень уверенно преодолел три раунда соревнований, а в финале справился с колоссальным давлением и вошел в тройку призеров. Поздравляю Федерацию фристайла России и ее президента Алексея Курашова, личных тренеров спортсмена и тренерский штаб сборной и желаю успехов на будущих соревнованиях», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

Сергей Ридзик в ски-кроссе завоевал бронзовую медаль. Золото у швейцарца Райана Регеза, серебро взял еще один представитель Швейцарии - Алекс Фива. На Олимпиаде-2018 Ридзик также стал бронзовым призером в ски-кроссе.

Олимпиада
Олег Матыцин
Сергей Ридзик
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