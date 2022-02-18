Матыцин поздравил Ридзика с бронзовой медалью Олимпиады-2022 в ски-кроссе

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил фристайлиста Сергея Ридзика с бронзовой медалью Олимпиады-2022 в ски-кроссе.

«Поздравляю Сергея Ридзика с «бронзой» в ски-кроссе! В 2018 году в Пхенчхане наш спортсмен был бронзовым призером и сегодня снова доказал, что является одним из сильнейших в мире в этой зрелищной дисциплине. Ски-кросс — непрост и непредсказуем, в нем важно выбрать правильную тактику на гонку, и Сергей проявил себя как настоящий стратег. Он очень уверенно преодолел три раунда соревнований, а в финале справился с колоссальным давлением и вошел в тройку призеров. Поздравляю Федерацию фристайла России и ее президента Алексея Курашова, личных тренеров спортсмена и тренерский штаб сборной и желаю успехов на будущих соревнованиях», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

Сергей Ридзик в ски-кроссе завоевал бронзовую медаль. Золото у швейцарца Райана Регеза, серебро взял еще один представитель Швейцарии - Алекс Фива. На Олимпиаде-2018 Ридзик также стал бронзовым призером в ски-кроссе.