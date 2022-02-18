Россиянин Ридзик завоевал бронзовую медаль Олимпиады-2022 в ски-кроссе

На Олимпиаде-2022 в Пекине завершился финал в дисциплине ски-кросс у мужчин.

Российский фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзовую медаль. Золото у швейцарца Райана Регеза, серебро взял еще один представитель Швейцарии Алекс Фива.

На Олимпиаде-2018 Ридзик также стал бронзовым призером в ски-кроссе.

Фристайл

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Ски-кросс

Финал

1. Райан Регез (Швейцария)

2. Алекс Фива (Швейцария)

3. Сергей Ридзик (Россия)

4. Эрик Моберг (Швеция)