Россиянин Ридзик завоевал бронзовую медаль Олимпиады-2022 в ски-кроссе
На Олимпиаде-2022 в Пекине завершился финал в дисциплине ски-кросс у мужчин.
Российский фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзовую медаль. Золото у швейцарца Райана Регеза, серебро взял еще один представитель Швейцарии Алекс Фива.
На Олимпиаде-2018 Ридзик также стал бронзовым призером в ски-кроссе.
Фристайл
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
Ски-кросс
Финал
1. Райан Регез (Швейцария)
2. Алекс Фива (Швейцария)
3. Сергей Ридзик (Россия)
4. Эрик Моберг (Швеция)
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