Фристайлист Омелин остался недоволен своим выступлением на Олимпиаде-2022 в ски-кроссе

Российский фристайлист Игорь Омелин подвел итоги выступления в дисциплине ски-кроссе.

«Я недоволен, потому что рассчитывал на более высокий результат — быть как минимум в тройке. Но сложилось, как сложилось. Допустил ошибку на стартовой секции, оказался четвертым, и уже было сложно обогнать. Здесь такая трасса, что старт определяет половину успеха. Конечно, сейчас было намного легче психологически, чем на первой Олимпиаде, когда меня трясло. Здесь попроще, и я надеялся, что и результат будет еще лучше», — приводит слова Омелина Telegram-канал ОКР.

Омелин занял четвертое место в своей четвертьфинальной группе и не смог выйти в полуфинал ски-кросса.