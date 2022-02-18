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Сегодня, 10:18

Фристайлист Омелин остался недоволен своим выступлением на Олимпиаде-2022 в ски-кроссе

Сергей Разин
корреспондент

Российский фристайлист Игорь Омелин подвел итоги выступления в дисциплине ски-кроссе.

«Я недоволен, потому что рассчитывал на более высокий результат — быть как минимум в тройке. Но сложилось, как сложилось. Допустил ошибку на стартовой секции, оказался четвертым, и уже было сложно обогнать. Здесь такая трасса, что старт определяет половину успеха. Конечно, сейчас было намного легче психологически, чем на первой Олимпиаде, когда меня трясло. Здесь попроще, и я надеялся, что и результат будет еще лучше», — приводит слова Омелина Telegram-канал ОКР.

Омелин занял четвертое место в своей четвертьфинальной группе и не смог выйти в полуфинал ски-кросса.

Олимпиада
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