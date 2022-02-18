Курашов — о бронзе Ридзика: «Попасть на пьедестал ски-кросса стоит большой работы»
Курашов оценил бронзовую медаль Ридзика в ски-кроссе на Олимпиаде-2022
Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов поделился впечатлениями от бронзовой медали Сергея Ридзика в ски-кроссе Олимпиады-2022.
«Мы полностью удовлетворены, когда есть золотые медали. Но сегодняшняя медаль является достойной. Это ски-кросс, пройти весь путь до большого финала, попасть на пьедестал стоит большой работы. Тренерский штаб и спортсмен отработали на полную», — приводит слова Курашова ТАСС.
Сергей Ридзик в ски-кроссе завоевал бронзовую медаль. Золото у швейцарца Райана Регеза, серебро взял еще один представитель Швейцарии Алекс Фива. На Олимпиаде-2018 Ридзик также стал бронзовым призером в ски-кроссе.
Источник: https://tass.ru/sport/13752091
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