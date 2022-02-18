Президент Федерации фристайла России Алексей Курашов поделился впечатлениями от бронзовой медали Сергея Ридзика в ски-кроссе Олимпиады-2022.

«Мы полностью удовлетворены, когда есть золотые медали. Но сегодняшняя медаль является достойной. Это ски-кросс, пройти весь путь до большого финала, попасть на пьедестал стоит большой работы. Тренерский штаб и спортсмен отработали на полную», — приводит слова Курашова ТАСС.

Сергей Ридзик в ски-кроссе завоевал бронзовую медаль. Золото у швейцарца Райана Регеза, серебро взял еще один представитель Швейцарии Алекс Фива. На Олимпиаде-2018 Ридзик также стал бронзовым призером в ски-кроссе.