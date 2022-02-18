Россиянин Ридзик вышел в финал Олимпиады-2022 в ски-кроссе

На Олимпиаде-2022 в Пекине завершился полуфинал в дисциплине ски-кросс у мужчин.

Российский фристайлист Сергей Ридзик занял второе место в своей полуфинальной группе и вышел в большой финал, где разыграются медали Олимпиады.

Финал пройдет сегодня, 18 февраля, и начнется в 10:10 (мск).

Фристайл

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Ски-кросс

Полуфинал

1. Алекс Фива (Швейцария)

2. Сергей Ридзик (Россия)

3. Эрик Моберг (Швеция)

4. Райан Регез (Швейцария)