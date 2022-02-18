Россиянин Ридзик вышел в финал Олимпиады-2022 в ски-кроссе
На Олимпиаде-2022 в Пекине завершился полуфинал в дисциплине ски-кросс у мужчин.
Российский фристайлист Сергей Ридзик занял второе место в своей полуфинальной группе и вышел в большой финал, где разыграются медали Олимпиады.
Финал пройдет сегодня, 18 февраля, и начнется в 10:10 (мск).
Фристайл
Пекин (Китай)
Олимпийские игры-2022
Мужчины
Ски-кросс
Полуфинал
1. Алекс Фива (Швейцария)
2. Сергей Ридзик (Россия)
3. Эрик Моберг (Швеция)
4. Райан Регез (Швейцария)
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