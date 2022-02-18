Российский фристайлист Омелин вышел в 1/8 финала Олимпиады со вторым результатом

Российский фристацлист Игорь Омелин в квалификации ски-кросса на Олимпиаде в Пекине показал второй результат.

В 1/8 финала вышли все спортсмены. Квалификация проходила для распределения пар соревнующихся в следующей стадии.

1/8 финала начнется в 9.00 по московскому времени.

Фристайл

Чжанцзякоу (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Ски-кросс

Квалификация

1. Алекс Фива (Швейцария) — 1.11,94

2. Игорь Омелин (Россия) — 1.12,28

3. Рио Сугай (Япония) — 1.12,29

4. Брэди Леман (Канада) — 1.12,30

5. Рис Хауден (Канада) — 1.12,37

6. Джаред Шмидт (Канада) — 1.12,44

7. Райан Регез (Швейцария) — 1.12,44

8. Симоне Деромедис (Италия) — 1.12,48

9. Бастьен Мидоль (Франция) — 1.12,55

10. Йоханнес Рорвек (Австрия) — 1.12,71

20. Кирилл Сысоев (Россия) — 1.13,36

29. Сергей Ридзик (Россия) — 1.13,95