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Сегодня, 08:20

Российский фристайлист Омелин вышел в 1/8 финала Олимпиады со вторым результатом

Роман Шишов
Корреспондент

Российский фристацлист Игорь Омелин в квалификации ски-кросса на Олимпиаде в Пекине показал второй результат.

В 1/8 финала вышли все спортсмены. Квалификация проходила для распределения пар соревнующихся в следующей стадии.

1/8 финала начнется в 9.00 по московскому времени.

Фристайл

Чжанцзякоу (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Ски-кросс

Квалификация

1. Алекс Фива (Швейцария) — 1.11,94
2. Игорь Омелин (Россия) — 1.12,28
3. Рио Сугай (Япония) — 1.12,29
4. Брэди Леман (Канада) — 1.12,30
5. Рис Хауден (Канада) — 1.12,37
6. Джаред Шмидт (Канада) — 1.12,44
7. Райан Регез (Швейцария) — 1.12,44
8. Симоне Деромедис (Италия) — 1.12,48
9. Бастьен Мидоль (Франция) — 1.12,55
10. Йоханнес Рорвек (Австрия) — 1.12,71
20. Кирилл Сысоев (Россия) — 1.13,36
29. Сергей Ридзик (Россия) — 1.13,95

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