Американка выступает за Китай и может затмить в Пекине даже Валиеву. Фристайлистка Эйлин Гу очень крутая

18-летняя суперзвезда хафпайпа и слоупстайла в дебютный сезон по взрослым выиграла престижные экстремальные игры и чемпионат мира, став одним из лиц Олимпиады-2022

Принято считать, что спортсмены так зациклены на тренировках и соревнованиях, что они не могут позволить себе интересоваться чем-то другим. Нужна же золотая олимпийская медаль, а только потом можно жить! Но некоторые из атлетов не только имеют дополнительные хобби, но и умудряются совмещать спорт с учебой в вузе и при этом выигрывать главные турниры. Например, американский фигурист китайского происхождения Натан Чен, который за свою взрослую карьеру в фигурном катании победил на трех чемпионатах мира. А не так давно он поступил в Йельский университет и учится на специальности, связанной с медициной. То же самое касается американки Эйлин Гу, выступающей за Китай (ее мать родом из этой страны).

Фристайлистка к 18 годам выиграла большинство значимых титулов, подписала несколько крупных рекламных контрактов и смогла претендовать на учебу в Стандфордском университете. В Пекине она выступит на своей первой Олимпиаде и будет главной фавориткой сразу в нескольких дисциплинах фристайла.

Сразу начала заниматься фристайлом как «менее» опасным видом спорта

Мать Эйлин Ян Гу приехала из Китая в Америку, чтобы получить образование в университете. Как-то зимой она попробовала встать на горные лыжи и буквально влюбилась в этот спорт. Когда у нее родилась дочь, Ян взяла и ее с собой кататься. Правда, почти сразу Эйлин отправили учиться трюкам, а не осваивать спуски со склонов по трассе, как это делают горнолыжники — мать почему-то посчитала это занятие менее опасным, чем скоростные дисциплины.

Заниматься Гу могла только около 60 дней в году — ее семья жила в Сан-Франциско на берегу залива, никаких горнолыжных курортов рядом не было. На лыжи Эйлин встала недалеко от озера Тахо в Калифорнии на границе со штатом Невада. Наверняка девочке сильно помогло то, что она сразу же пошла учиться выполнять сложные прыжки и другие трюки — без особого страха, который бывает в более старшем возрасте, Гу сразу привыкла к сложным акробатическим элементам.

В восемь лет Эйлин присоединилась к команде Northstar California Resort по фристайлу, а через год выиграла общенациональный чемпионат в первый раз в карьере. Во время всего этого она еще успевала заниматься скалолазанием, ездой на лошадях и кроссом по пересеченной местности, участвуя в серьезных соревнованиях.

Выиграла главные титулы в дебютный сезон по взрослым

Чтобы стать свободнее и лучше подготовиться к Олимпийским играм, Гу решила закончить школу экстерном. За один год она сдала экзамены за два курса. Не стоит удивляться, что именно сезон 2020/21 получился самым удачным в карьере фристайлистки. В январе девушка стала первой китайской спортсменкой, выигравшей с первого раза три медали на зимних экстремальных играх — золото в слоупстайле и суперпайпе и бронзу в биг-эйре.

Вскоре после этого Эйлин впервые выступила на чемпионате мира в Аспене, где победила в хафпайпе и слоупстайле и взяла бронзу в биг-эйре. Кстати, в последнем виде спортсменка уступила двум россиянкам — Анастасии Таталиной и Лане Прусаковой — и была расстроена своим третьим местом. Но и без этого Гу стала первой лыжницей, кто выиграл сразу два титула на чемпионате мира по фристайлу. И это несмотря на то, что за несколько недель до соревнований Эйлин сломала руку.

Входит в число лучших выпускников школы в США

Кроме окончания школы экстерном Гу еще круто сдала американский академический оценочный тест (SAT) и получила за него 1580 баллов. Чтобы понять, что это на самом деле большое достижение, посмотрим на статистику — из 2,12 миллиона сдававших этот тест школьников только 3260 человек написали его лучше Эйлин. То есть спортсменка входит в 99-процентиль лучших в США. Чуть позже она поступила в Стандфорский университет, но на данный момент решила сосредоточиться на спортивной карьере.

Еще девушка свободно владеет северокитайским языком (мандарин), что часто удивляет китайцев, когда она приезжает на свою родину. Для Гу главным мотивирующим фактором остается желание сблизить американскую и китайскую культуры и стимулировать китайских девушек заниматься экстремальными видами спорта.

Снимается для глянцевых журналов и рекламирует нижнее белье

В свободное время Эйлин не только учится, путешествует и проводит время с семьей, но и снимается для глянцевых журналов. Даже в Instagram Гу называла себя не только профессиональной лыжницей, но и моделью.

В 2019 году один из китайских модных брендов пригласил спортсменку на Неделю моды в Париже, и с тех пор она регулярно появлялась на обложках модных журналов в Китае. Кроме этого, Гу сотрудничает с ювелирной компанией, французским домом моды и брендом нижнего белья.

— Мне кажется важным вести многостороннюю жизнь, заниматься разными вещами, — рассказывала Эйлин в интервью Olympic Channel. — Мне нравится так жить. Я люблю так жить! В 2019 году я поехала в Париж на Неделю моды. Это была, наверное, лучшая неделя в моей жизни. Лыжи, не обижайтесь!

Уже в 2020 году китайский Forbes включил спортсменку в топ самых влиятельных людей не старше 30 лет. Из девяти попавших туда атлетов Гу оказалась самой молодой (тогда ей было 17 лет). Китайские и американские корни, блестящая учеба, модельные съемки и победы — у Эйлин есть все, чтобы задержаться в спорте, сделать карьеру вне него и оставаться популярной еще долгое время. Тем более что ее прорыв только начинается.