Олимпиада
Пекин-2022
Новости
Медальный зачет Календарь Онлайн Статьи Видео
Фото
Все материалы
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Лыжные гонки
Бобслей
Горные лыжи
Керлинг
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фристайл
Шорт-трек
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022

Сегодня, 20:30

Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 18 февраля

На Олимпиаде-2022 18 февраля будут разыграны пять комплектов медалей
Олимпиада: соревнования и трансляцим 18 февраля.
Фото Getty Images
На Олимпийских играх-2022 в Пекине в пятницу, 18 февраля, будут разыграны пять комплектов медалей.

Представляем расписание всех соревнований, а также их трансляций на российском ТВ.

Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций дня

18 февраля, пятница (время московское)

Хоккей

7.10 Мужчины. 1/2 финала. Финляндия — Словакия (Matchtv.ru)

16.10 Мужчины. 1/2 финала. РОССИЯ — Швеция (Россия 1)

Биатлон

10.00 Женщины. Масс-старт (Первый)

Наши: Ирина Казакевич, Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова.

12.00 Мужчины. Масс-старт (Россия 1)

Наши. Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Максим Цветков.

Коньки

11.30 Мужчины. 1000 м (Matchtv.ru)

Наши: Павел Кулижников, Виктор Муштаков.

Фигурное катание

13.30 Пары. Короткая программа (Первый)

Наши: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Фристайл

4.30 Женщины. Хафпайп. Финал 1 (Matchtv.ru)

4.58 Женщины. Хафпайп. Финал 2 (Matchtv.ru)

5.25 Женщины. Хафпайп. Финал 3 (Matchtv.ru)

6.45 Мужчины. Ски-кросс. Квалификация (Matchtv.ru)

Наши: Игорь Омелин, Сергей Ридзик, Кирилл Омелин.

9.00 Мужчины. Ски-кросс. 1/8 финала (Матч Арена)

9.35 Мужчины. Ски-кросс. 1/4 финала (Matchtv.ru)

9.54 Мужчины. Ски-кросс. 1/2 финала (Matchtv.ru)

10.10 Мужчины. Ски-кросс. Финал (Matchtv.ru)

Бобслей

4.42 Мужчины. Четверки. Тренировочные заезды

Наши: Ростислав Гайтюкевич/Михаил Мордасов/Алексей Лаптев/Павел Травкин, Максим Андрианов/Дмитрий Лопин/Владислав Жаровцев/Алексей Зайцев.

15.00 Женщины. Двойки. Первый заезд.

16.30 Женщины. Двойки. Второй заезд (Matchtv.ru)

Наши: Надежда Сергеева/Юлия Беломестных, Анастасия Макарова/Елена Мамедова.

Керлинг

9.05 Мужчины. Матч за 3-е место. Канада — Великобритания (Матч Игра)

15.05 Женщины. 1/2 финала. Швеция — Великобритания (Матч Игра)

Женщины. 1/2 финала. Япония — Швейцария

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Биатлон
Фигурное катание
Хоккей
Олимпиада
0
Читайте также
Как Тутберидзе стала лучшим тренером мира: прошла через травмы и нищету
Мир, который съел Камилу
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Губерниев: «Валиевой сейчас можно вручить золотую медаль размером с Китай»
Итоги женского турнира на Олимпиаде — Валиева, Щербакова, Трусова. Live — в 21.00
Косторная поздравила Щербакову с завоеванием олимпийского золота
Кацалапов: «Фигурное катание этой Олимпиады войдет в историю и не забудется никогда»
Алина Кабаева считает, что задержка с проверкой допинг-пробы Валиевой могла быть сознательной
«Сволочи! Но есть правила...» Тарасова объяснила, почему Валиева не будет участвовать в показательных выступлениях
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 17 февраля
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости