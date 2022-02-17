Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 18 февраля

На Олимпиаде-2022 18 февраля будут разыграны пять комплектов медалей

На Олимпийских играх-2022 в Пекине в пятницу, 18 февраля, будут разыграны пять комплектов медалей.

Представляем расписание всех соревнований, а также их трансляций на российском ТВ.

Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций дня

18 февраля, пятница (время московское)

Хоккей

7.10 Мужчины. 1/2 финала. Финляндия — Словакия (Matchtv.ru)

16.10 Мужчины. 1/2 финала. РОССИЯ — Швеция (Россия 1)

Биатлон

10.00 Женщины. Масс-старт (Первый)

Наши: Ирина Казакевич, Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова.

12.00 Мужчины. Масс-старт (Россия 1)

Наши. Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Максим Цветков.

Коньки

11.30 Мужчины. 1000 м (Matchtv.ru)

Наши: Павел Кулижников, Виктор Муштаков.

Фигурное катание

13.30 Пары. Короткая программа (Первый)

Наши: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Фристайл

4.30 Женщины. Хафпайп. Финал 1 (Matchtv.ru)

4.58 Женщины. Хафпайп. Финал 2 (Matchtv.ru)

5.25 Женщины. Хафпайп. Финал 3 (Matchtv.ru)

6.45 Мужчины. Ски-кросс. Квалификация (Matchtv.ru)

Наши: Игорь Омелин, Сергей Ридзик, Кирилл Омелин.

9.00 Мужчины. Ски-кросс. 1/8 финала (Матч Арена)

9.35 Мужчины. Ски-кросс. 1/4 финала (Matchtv.ru)

9.54 Мужчины. Ски-кросс. 1/2 финала (Matchtv.ru)

10.10 Мужчины. Ски-кросс. Финал (Matchtv.ru)

Бобслей

4.42 Мужчины. Четверки. Тренировочные заезды

Наши: Ростислав Гайтюкевич/Михаил Мордасов/Алексей Лаптев/Павел Травкин, Максим Андрианов/Дмитрий Лопин/Владислав Жаровцев/Алексей Зайцев.

15.00 Женщины. Двойки. Первый заезд.

16.30 Женщины. Двойки. Второй заезд (Matchtv.ru)

Наши: Надежда Сергеева/Юлия Беломестных, Анастасия Макарова/Елена Мамедова.

Керлинг

9.05 Мужчины. Матч за 3-е место. Канада — Великобритания (Матч Игра)

15.05 Женщины. 1/2 финала. Швеция — Великобритания (Матч Игра)

Женщины. 1/2 финала. Япония — Швейцария