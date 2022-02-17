Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 18 февраля
Представляем расписание всех соревнований, а также их трансляций на российском ТВ.
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций дня
18 февраля, пятница (время московское)
Хоккей
7.10 Мужчины. 1/2 финала. Финляндия — Словакия (Matchtv.ru)
16.10 Мужчины. 1/2 финала. РОССИЯ — Швеция (Россия 1)
Биатлон
10.00 Женщины. Масс-старт (Первый)
Наши: Ирина Казакевич, Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова.
12.00 Мужчины. Масс-старт (Россия 1)
Наши. Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Максим Цветков.
Коньки
11.30 Мужчины. 1000 м (Matchtv.ru)
Наши: Павел Кулижников, Виктор Муштаков.
Фигурное катание
13.30 Пары. Короткая программа (Первый)
Наши: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов.
Фристайл
4.30 Женщины. Хафпайп. Финал 1 (Matchtv.ru)
4.58 Женщины. Хафпайп. Финал 2 (Matchtv.ru)
5.25 Женщины. Хафпайп. Финал 3 (Matchtv.ru)
6.45 Мужчины. Ски-кросс. Квалификация (Matchtv.ru)
Наши: Игорь Омелин, Сергей Ридзик, Кирилл Омелин.
9.00 Мужчины. Ски-кросс. 1/8 финала (Матч Арена)
9.35 Мужчины. Ски-кросс. 1/4 финала (Matchtv.ru)
9.54 Мужчины. Ски-кросс. 1/2 финала (Matchtv.ru)
10.10 Мужчины. Ски-кросс. Финал (Matchtv.ru)
Бобслей
4.42 Мужчины. Четверки. Тренировочные заезды
Наши: Ростислав Гайтюкевич/Михаил Мордасов/Алексей Лаптев/Павел Травкин, Максим Андрианов/Дмитрий Лопин/Владислав Жаровцев/Алексей Зайцев.
15.00 Женщины. Двойки. Первый заезд.
16.30 Женщины. Двойки. Второй заезд (Matchtv.ru)
Наши: Надежда Сергеева/Юлия Беломестных, Анастасия Макарова/Елена Мамедова.
Керлинг
9.05 Мужчины. Матч за 3-е место. Канада — Великобритания (Матч Игра)
15.05 Женщины. 1/2 финала. Швеция — Великобритания (Матч Игра)
Женщины. 1/2 финала. Япония — Швейцария