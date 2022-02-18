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Сегодня, 16:26

Первый тренер Ридзика: «Конечно, он хотел первым быть, но стал третьим — это хорошо, всякое могло произойти»

Первый тренер Ридзика заявил, что спортсмен хотел выиграть золото на Олимпиаде-2022
Анна Горшкова
Корреспондент

Первый тренер фристайлиста Сергея Ридзика Владимир Шеин прокомментировал бронзовую медаль спортсмена в ски-кроссе на Олимпиаде-2022.

«Я рад очень, это не так просто дается. Конечно, он хотел первым быть, но стал третьим — это хорошо, всякое могло произойти. Проблем всегда хватает — задержали старт, это уже сильно давит, пока ты стоишь на старте, холодно. Потом ветер поднялся сильный. На таком уровне много факторов, которые влияют, там не только от силы и желания все зависит», — приводит слова Шеина ТАСС.

Тренер также надеется, что Ридзик еще сможет выступить на Олимпийских играх.

«Я надеюсь. В принципе, ему 29 лет — еще можно как минимум до 33, а там на соревнованиях есть и 36-летние ребята», — отметил Шеин.

Золото в ски-кроссе на Олимпиаде-2022 у швейцарца Райана Регеза, серебро взял еще один представитель Швейцарии — Алекс Фива.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Источник: https://tass.ru/sport/13756475
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Сергей Ридзик
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