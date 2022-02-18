Первый тренер фристайлиста Сергея Ридзика Владимир Шеин прокомментировал бронзовую медаль спортсмена в ски-кроссе на Олимпиаде-2022.

«Я рад очень, это не так просто дается. Конечно, он хотел первым быть, но стал третьим — это хорошо, всякое могло произойти. Проблем всегда хватает — задержали старт, это уже сильно давит, пока ты стоишь на старте, холодно. Потом ветер поднялся сильный. На таком уровне много факторов, которые влияют, там не только от силы и желания все зависит», — приводит слова Шеина ТАСС.

Тренер также надеется, что Ридзик еще сможет выступить на Олимпийских играх.

«Я надеюсь. В принципе, ему 29 лет — еще можно как минимум до 33, а там на соревнованиях есть и 36-летние ребята», — отметил Шеин.

Золото в ски-кроссе на Олимпиаде-2022 у швейцарца Райана Регеза, серебро взял еще один представитель Швейцарии — Алекс Фива.