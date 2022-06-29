Олимпийский призер Пекина раскритиковал денежную компенсацию вместо призовых машин за медали

Российский фристайлист Сергей Ридзик в интервью «СЭ» высказался о том, что олимпийским призерам пекинской Олимпиады были выданы за медали не автомобили, а призовые в рублях.

— В связи с включением парного могула в Олимпиаду у них просто появляется еще один шанс разыграть второй комплект медалей. Так сказать, второй шанс. И положенные за них призовые.

— И даже уже не машину.

— Ой, не дави на больное. Да, даже не машину.

— Вообще сейчас должны начать давать российские, по импортозамещающей логике. Ты бы что выбрал — «Ладу», «Москвич»?

— Да пускай хоть «Патриот» дадут, уже без разницы! Они могли переиграть — купить «китайцев», они дешевле. И не так важна машина, как принцип. «Летникам» дали, а мы чем хуже? Ладно, дали деньгами. Но 1,7 миллиона рублей за машину, которую я, по идее, должен был получить за бронзу. Какую машину я куплю за эти деньги сейчас? Тяжелая для меня история, в общем. Почему так? У меня пополнение в семье, планировали продать старую машину, может быть, и подаренную, добавить денег — и купить побольше. Потому что в этот BMW Х4, который у меня был, детская коляска не лезет! Надо было расширять. Пришлось покупать, хотя я мог деньги вложить в участок с землей или свою идею, проект. Меня этой возможности лишили. Компенсацию дали? Да не скажу, что это такая уж компенсация.

— В итоге машину-то купил?

— Да, все деньги потратил на покупку. Получилось без накруток дилерских. Но в новую хотя бы все влезает! С учетом всех сборов и тренировок я редко вижусь с семьей. Стараюсь по максимуму проводить время с дочкой. Даже когда куда-то едем, стараюсь быть рядом. Сейчас большинство скажет: «Опять спортсмены обнаглели! Что, не мог отечественную взять или китайскую?» Слушайте, «китайцы» сейчас стоят как «корейцы»! Да и весь автопром в целом, — эмоционально заявил Ридзик.

Полностью острое интервью Сергея Ридзика читайте на сайте «СЭ».