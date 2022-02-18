Российские фристайлисты Ридзик и Омелин вышли в четвертьфинал Олимпиады-2022 по ски-кроссу

На Олимпиаде-2022 в Пекине завершилась 1/8 финала в дисциплине ски-кросс у мужчин.

Россияне Сергей Ридзик и Игорь Омелин вышли в четвертьфинал, заняв первые места в своих четверках. Еще один россиянин Кирилл Сысоев завершил выступление.

Четвертьфинальные заезды начнутся в 9:35 (мск).

Фристайл

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Ски-кросс

1/8 финала

1. Алекс Фива (Швейцария)

2. Даниэль Бонакер (Германия)

3. Симоне Деромедис (Италия)

4. Бастьен Мидоль (Франция)

5. Рис Хауден (Канада)

6. Йоос Берри (Швейцария)

7. Сергей Ридзик (Россия)

8. Брэди Леман (Канада)

9. Давид Моберг (Швеция)

10. Тристан Такатс (Австрия)

11. Франсуа Пляс (Франция)

12. Джаред Шмидт (Канада)

13. Райан Регез (Швейцария)

14. Йоханнес Рорвек (Австрия)

15. Игорь Омелин (Россия)

16. Кевин Друри (Канада)