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Все медали 18 февраля Олимпиады-2022 в Пекине: китайская фристайлистка Элин Гу завоевала второе золото

18 февраля спортсмены разыграют пять комплектов наград на Олимпиаде в Пекине
Галина Глазко
Медали пекинской олимпиады.
Фото Global Look Press

В пятницу, 18 февраля, на Олимпийских играх в Пекине (Китай) спортсмены разыграют пять комплектов наград, а также состоится матч за третье место в керлинге среди мужчин.

Фристайл. Женщины. Хафпайп

1. Элин Гу (Китай) — 95,25
2. Кэсси Шарп (Канада) — 90,75
3. Рэйчел Каркер (Канада) — 87,75

09.05. Керлинг. Мужчины. Матч за бронзовые медали

10.00. Биатлон. Женщины. Масс-старт, 12,5 км

Россию представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматулина и Ирина Казакевич

09.45. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс

Россию представят Сергей Ридзик, Игорь Омелин и Кирилл Сысоев

11.30. Конькобежный спорт. Мужчины. 1 000 м

Россию представят Павел Кулижников и Виктор Муштаков

12.00. Биатлон. Мужчины. Масс-старт, 15 км

Россию представят Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Максим Цветков

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Биатлон
Олимпиада
Кристина Резцова
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