Все медали 18 февраля Олимпиады-2022 в Пекине: китайская фристайлистка Элин Гу завоевала второе золото
В пятницу, 18 февраля, на Олимпийских играх в Пекине (Китай) спортсмены разыграют пять комплектов наград, а также состоится матч за третье место в керлинге среди мужчин.
Фристайл. Женщины. Хафпайп
1. Элин Гу (Китай) — 95,25
2. Кэсси Шарп (Канада) — 90,75
3. Рэйчел Каркер (Канада) — 87,75
09.05. Керлинг. Мужчины. Матч за бронзовые медали
10.00. Биатлон. Женщины. Масс-старт, 12,5 км
Россию представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматулина и Ирина Казакевич
09.45. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс
Россию представят Сергей Ридзик, Игорь Омелин и Кирилл Сысоев
11.30. Конькобежный спорт. Мужчины. 1 000 м
Россию представят Павел Кулижников и Виктор Муштаков
12.00. Биатлон. Мужчины. Масс-старт, 15 км
Россию представят Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Максим Цветков