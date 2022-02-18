Все медали 18 февраля Олимпиады-2022 в Пекине: китайская фристайлистка Элин Гу завоевала второе золото

18 февраля спортсмены разыграют пять комплектов наград на Олимпиаде в Пекине

В пятницу, 18 февраля, на Олимпийских играх в Пекине (Китай) спортсмены разыграют пять комплектов наград, а также состоится матч за третье место в керлинге среди мужчин.

Фристайл. Женщины. Хафпайп

1. Элин Гу (Китай) — 95,25

2. Кэсси Шарп (Канада) — 90,75

3. Рэйчел Каркер (Канада) — 87,75

09.05. Керлинг. Мужчины. Матч за бронзовые медали

10.00. Биатлон. Женщины. Масс-старт, 12,5 км

Россию представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматулина и Ирина Казакевич

09.45. Фристайл. Мужчины. Ски-кросс

Россию представят Сергей Ридзик, Игорь Омелин и Кирилл Сысоев

11.30. Конькобежный спорт. Мужчины. 1 000 м

Россию представят Павел Кулижников и Виктор Муштаков

12.00. Биатлон. Мужчины. Масс-старт, 15 км

Россию представят Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Максим Цветков