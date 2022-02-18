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Сегодня, 09:53

Российский фристайлист Ридзик вышел в полуфинал Олимпиады-2022 в ски-кроссе

Сергей Разин
корреспондент

На Олимпиаде-2022 в Пекине завершилась 1/4 финала в дисциплине ски-кросс у мужчин.

Российский фристайлист Сергей Ридзик победил в своей четвертьфинальной группе и вышел в полуфинал. Еще один россиянин Игорь Омелин занял четвертое место в своей группе.

Полуфинальные заезды начнутся в 9:54 (мск).

Фристайл

Пекин (Китай)

Олимпийские игры-2022

Мужчины

Ски-кросс

Четвертьфинал

1. Алекс Фива (Швейцария)

2. Симоне Деромедис (Италия)

3. Сергей Ридзик (Россия)

4. Брэди Леман (Канада)

5. Эрик Моберг (Швеция)

6. Франсуа Пляс (Франция)

7. Райан Регез (Швейцария)

8. Йоханнес Рорвек (Австрия)

Олимпиада
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