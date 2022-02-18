Олимпиада
Пекин-2022
Фристайл
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фристайл

Сегодня, 18:44

Фристайлист Илья Буров: «За нашим спортом следят, это уже приятно. Конечно, всегда хочется внимания»

Фристайлист Илья Буров хочет, чтоб к фристайлу было больше внимания
Артем Бухаев
Корреспондент
Илья Буров.
Фото Getty Images

Российский фристайлист Илья Буров поделился эмоциями от выступления на зимних Олимпийских играх в Пекине.

— Какие у вас ощущение после возвращения на родину?

— Пушка, бомба! Спасибо огромное за поддержку, очень приятно.

— Как вам Олимпиада, как ее ощутили на себе?

— У нас все по плану было, делали все необходимые процедуры — каждый день ПЦР-тесты. Все прошло удачно, я считаю, все задуманное реализовали.

— Не было тревожно получить положительный тест на коронавирус?

— Ты выполняй все требования — проблем никаких не будет! Я был спокоен.

— Что расскажете о дружбе с украинцем Александром Абраменко?

— Красивая история, которая длится уже на протяжении четырех лет. Новая Олимпиада, а мы снова в топе! Мы отлично дружим и продвигаем идею за спорт вне политики.

— Как вы относитесь к тому, что многие пытаются найти в ваших отношениях политику?

— Это из проблемы, пусть делают, что хотят. У нас все отлично!

— Не расстраивает ли тот факт, что о фристайле вспоминают раз в 4 года?

— Конечно, всегда хочется внимания. За нашим спортом следят, это уже приятно. Ничего страшного. Мы пытаемся развить наш спорт, для этого и ездим на Олимпиады и побеждаем там.

Буров завоевал бронзовую медаль в акробатике на Олимпиаде-2022. В главном финале россиянин набрал 114,93 очка.

Олимпиада
Россия на Играх
Сборная России по фристайлу
Илья Буров
фристайл
0
Читайте также
Украине грозят большие проблемы с ВАДА. У этой страны — три инцидента с допингом за полгода
«Русский допинг убил Валиеву»: что пишут и кого винят иностранные СМИ в трагедии Камилы
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Фетисов: «Очень рад за ребят! Провели лучший матч на турнире. Какая тягомотина? Мы в финале Олимпиады!»
«Слава Богу! Удачи, ребятки». Тарасова — о выходе в финал хоккейной сборной на Олимпиаде
Губерниев о победе сборной России по хоккею: «Молодцы, но понервничать заставили»
Олимпиада-2022: расписание соревнований и трансляций 18 февраля
Россия — в финале Олимпиады после серии буллитов!!! Онлайн-трансляция матча
Сборная России обыграла Швецию по буллитам и вышла в финал Олимпиады
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Первый тренер Ридзика: «Конечно, он хотел первым быть, но стал третьим — это хорошо, всякое могло произойти»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости