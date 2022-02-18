Фристайлист Илья Буров: «За нашим спортом следят, это уже приятно. Конечно, всегда хочется внимания»
Российский фристайлист Илья Буров поделился эмоциями от выступления на зимних Олимпийских играх в Пекине.
— Какие у вас ощущение после возвращения на родину?
— Пушка, бомба! Спасибо огромное за поддержку, очень приятно.
— Как вам Олимпиада, как ее ощутили на себе?
— У нас все по плану было, делали все необходимые процедуры — каждый день ПЦР-тесты. Все прошло удачно, я считаю, все задуманное реализовали.
— Не было тревожно получить положительный тест на коронавирус?
— Ты выполняй все требования — проблем никаких не будет! Я был спокоен.
— Что расскажете о дружбе с украинцем Александром Абраменко?
— Красивая история, которая длится уже на протяжении четырех лет. Новая Олимпиада, а мы снова в топе! Мы отлично дружим и продвигаем идею за спорт вне политики.
— Как вы относитесь к тому, что многие пытаются найти в ваших отношениях политику?
— Это из проблемы, пусть делают, что хотят. У нас все отлично!
— Не расстраивает ли тот факт, что о фристайле вспоминают раз в 4 года?
— Конечно, всегда хочется внимания. За нашим спортом следят, это уже приятно. Ничего страшного. Мы пытаемся развить наш спорт, для этого и ездим на Олимпиады и побеждаем там.
Буров завоевал бронзовую медаль в акробатике на Олимпиаде-2022. В главном финале россиянин набрал 114,93 очка.