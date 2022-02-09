Валиеву нужно поддержать! Эта спортсменка достойна восхищения

Что бы ни случилось с подозрениями в допинге, невероятный талант нашей фигуристки глупо оспаривать.

В фигурном катании — невероятная драма. Долгая пауза между финалом командного турнира и награждением с самого начала ничего хорошего не сулила. Мы узнали, что проблема не в положительных тестах на ковид у американцев, а, по неподтвержденной информации, в допинг-тестах у нашей чемпионки Европы Камилы Валиевой. Она подозревается в употреблении запрещенного вещества.

Ситуация сложная и требует тщательных разбирательств, прежде всего медицинских и юридических. Но общественность (в основном западная) не стала дожидаться официального решения и принялась линчевать 15-летнюю девочку. При этом еще вчера ее носила на руках вся планета — от актеров Голливуда до ведущих изданий США. Неужели все могло измениться буквально за сутки?

История отношения к Камиле — это история двуличия

Верно говорят, что от любви до ненависти — один шаг. Как бы ни закончилась история с Валиевой, она показала, насколько двуличное у нас отношение к кумирам. «Планета замирает даже в столь удручающие времена, чтобы с трепетом смотреть, как спортсмены (и артисты), такие как Камила Валиева, показывают нам красоту этого мира, создаваемую одним человеком. Песня. Поэма. Живопись. Посвятить свою жизнь (в случае Валиевой — пока очень короткую) этому искусству. Спасибо тебе, Камила Валиева, за то, что ты даришь миру красоту, от которой замирает сердце», — писал в понедельник знаменитый актер Алек Болдуин.

«Господи, если это выступление не вдохновило весь мир заняться фигурным катанием, то я не знаю, что еще нужно», — сказал в эфире ведущего американского телеканала NBC бывший фигурист Джонни Вейр.

«Валиева сотворила историю! Эту фразу вы услышите еще не раз на Олимпийских играх», — написала Элен Тенг из ESPN.

Теперь же мы слышим совсем другую риторику. «Очередной акт большого российского обмана», «Крах фабрики чемпионов Тутберидзе — лучшая русская фигуристка попалась на допинге», «Рекорды, омраченные нарушением закона» — мировые издания словно соревновались в острословии. Несколько сомнительных новостей при полном отсутствии официальных заявлений — и от былой восторженности не осталось и следа.

Поверьте, я точно не тот человек, который защищал бы спортсменов, употребляющих допинг. Я не понимаю, почему до сих пор некоторые считают героем тренера Виктора Чегина. Но история Камилы — совсем из другой оперы.

Никакой допинг не поможет кататься так, как она

Оправданий применению допинга быть не может. Но также я сторонник того, чтобы ко всем подходить по-человечески и сначала разобраться в вопросе, прежде чем делать далеко идущие выводы. И тем более кого-то в чем-то обвинять.

Валиеву подозревают (и это, подчеркиваю, ключевое слово — никаких официальных решений пока нет!) в употреблении триметазидина. Это препарат, который помогает при избыточных физических нагрузках, и его выписывают при проблемах с сердцем, но реальной помощи в спортивных показателях он не дает. Тем более речь, судя по всему, идет о минимальной дозе, которую можно списать вообще на ошибку лаборатории.

Еще один важный нюанс — проба взята еще в декабре, а на самой Олимпиаде никаких проблем с тестами у Валиевой не было. Так о каком обмане идет речь?

Неужели мизерная доля лекарства, практическая польза которого к тому же не доказана, могла всерьез повлиять на четверные Камилы? Неужели она восхищала своей пластикой и эстетикой Болдуина и корреспондентов NBC исключительно из-за триметазидина? Неужели мы готовы отказаться от той красоты, которую дарила фигуристка миру, только лишь потому, что возникли сомнительные вопросы к ее тестам?

Еще даже ничего не решено и есть отнюдь не теоретический шанс на справедливость. Какой она будет — решайте сами. Только имейте в виду, что «Болеро» Майи Плисецкой вам не подарит ни одна волшебная таблетка. И если вы еще вчера восторгались Валиевой, то почему бы сейчас ее просто не поддержать?

Люди, похоже, забыли, что речь идет о маленькой, пусть и космически талантливой девочке. Валиевой всего 15, и она переживает сейчас такую личную драму, которую не пожелаешь злейшему врагу.

Сил ей и стойкости, а нам всем — терпения и человечности. Помните, что за большими рекордами стоят простые люди и человеческие судьбы.