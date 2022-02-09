Интервью Дениса Васильева , который живет в Швейцарии, но помнит свои советские корни.

22-летний Денис Васильев — необычная для фигурного катания личность. Вроде бы наш человек, из русскоязычного Даугавпилса, но давно живет в Швейцарии, говорит на отличном английском, работает с европейскими специалистами. И жестким пацаном его язык не повернется назвать — скорее тонкой натурой. И четверные он почти не прыгает, а это для российской тренерской школы равносильно приколачиванию к позорному столбу. Зато вопреки всему этому три недели назад он завоевал историческую бронзу чемпионата Европы.

Правда, после короткой программы он идет на 16-м месте с результатом 85,30 балла, сразу за олимпийским чемпионом Марком Кондратюком.

В разговоре после выступления Денис порассуждал о разнице советского и европейского менталитета и том, что умирает в фигурном катании.

Работать без тренера — полная лажа

— Денис, какие ощущения от Олимпиады?

— Мне очень не хватало здесь Стефана Ламбьеля, моего тренера, который получил положительный тест и был дома. Это полная лажа. Стефан приехал через три дня после меня. На тренировках было сложно. Может, отсюда появились сомнения внутри. Человек, которому ты доверяешь, очень нужен на таком старте и вообще в жизни. Когда мы занимались математикой с дедушкой, стоило ему спросить в какой-то задаче: «А ты уверен?» — и я начинал перепроверять, даже правильное на неправильное исправлял. С тренером то же самое, главное — доверять тому, с кем работаешь, и той работе, которую выполняешь. А когда чего-то нет, особенно понимаешь ценность этой вещи. Но сейчас все нормально, он приехал, и нам можно спокойно общаться.

Огромная возможность, что у нас в принципе есть Олимпиада во время пандемии. Я очень благодарен и счастлив. Это веха, ступень в карьере каждого фигуриста (Денис сказал по-английски milestone. — Прим. «СЭ») Быть тут много значит. Лед тут — просто конфета! Одно удовольствие на нем кататься. Соревноваться со своими результатами, с 90 баллами, которые я взял на успешном чемпионате Европы, со стрессом, мне очень интересно.

— Показалось, вы во время проката едва в борт не въехали.

— Я обожаю облизывать борты! (Улыбается.)

— Какие цели в плане результата, если не говорить про борьбу с собой?

— Очень рад, что сделал четверной прыжок на шестиминутной разминке. В самой короткой программе он был не нужен, но впервые на разминке я его сделал. И потихоньку наращивается уверенность. Моя цель — постепенно добраться до уровня остальных фигуристов, делающих несколько четверных.

Из-за акцента на прыжках умирает образование у судей

— Нет ощущения, что вы проигрываете из-за системы, которая стимулирует сложные прыжки, но не артистизм? Вы же скорее катальщик, да и ваш тренер тоже. А все уходит в фигурное прыганье.

— Веселее назвать это аэробикой на льду. Да, прыжки требуют большой концентрации, они съедают эмоциональный контент, который привлекает меня в этом виде спорта. То есть экспрессию, целостность, красоту, чувство музыки. Мне недостаточно выйти и показать, как отработаны движения. Мне необходим этот эмоциональный контент, показать в прокате, что я чувствую, а не просто исполнить элементы. И особенно важно, чтобы были люди вокруг. Потому что я катаюсь не только для судей, но и для зрителей. В этом черпаю удовольствие.

Сейчас все больший акцент идет на прыжках, и умирает образование у судей: что такое правильно исполненные повороты, фигуры с точки зрения катания? Система меняется, всегда будут волны вверх-вниз между техникой и второй оценкой. Хотелось бы, чтобы искусство управлять своим телом не умирало. Потому что контролировать конек мягко и плавно, когда ты делаешь повороты, — это совсем иная история, нежели умение быть взрывным и быстрым при прыжках. Это другой вид навыков.

— Вы предлагаете какие-то изменения?

— Ничего не предлагаю на данный момент, я уважаю систему, пытаюсь ей следовать, не забывая о том, что мне нравится. Я люблю кататься. Нельзя назвать меня шоуменом, но я воспринимаю спорт как шоу. Может, в будущем выйдут правила, которые изменят. Но я люблю фигурное катание не только как агрессию и гладиаторство при исполнении элементов, для меня важен обмен своими впечатлениями, чувствами, пониманием музыки с публикой.

— Смотрели командный турнир?

— Да, мельком. Больше всего жалко, что Сашка [Галлямов] лег с последнего элемента. Короткая программа у мужчин очень понравилась. Что Уно вытворял, что Нэйтан! Они показали эффектность нынешней системы во всей красе. Было приятно увидеть танцы. Немного не понял, что у них вышло в обеих программах...

— В смысле почему Синицина/Кацалапов проиграли?

— Слабо разбираюсь в системе, просто нравятся танцы. Нравится выбирать из прошлого контента что-то для себя, я ими вдохновляюсь, хоть немного не понимаю систему. Но наконец-то могу насладиться этим как болельщик.

— Перейти в танцы не было мыслей?

— Пока я представитель одиночного мужского катания и менять это не собираюсь.

В Швейцарии, если ты не хочешь работать, ты не работаешь

— Вы родились в Даугавпилсе, городе с преимущественно русскоязычным населением. Родители росли в СССР, сейчас вы живете в Швейцарии. В вас больше советского или европейского?

— Я однозначно вырос в советском менталитете. Но как я добрался до Швейцарии? Через Париж, Сочи, покатался по миру. И нахожу, что каждая культура вызывает уважение. Всему есть свое место. Иметь большую возможность выбора — это очень ценно. Я уважаю такую, не то чтобы агрессивную... а культуру быть determined, целеустремленным.

— Поясните.

— Моя мать называла все это двигателем успеха. Она могла чего-то не знать, но, смеясь, давала пинка. Зарядить, так сказать. Но я очень уважаю и швейцарскую культуру. Если ты не хочешь работать — не работаешь, это твой выбор. Понимания, что ты сам за себя в ответе, мне не хватало дома, при сильной маме.

Если собрать вместе лучшее из каждой культуры, получится восхитительная личность, очень развитая. Ты как бы не только математик, но и понимаешь искусство. Дедушка, о котором я говорил, был заведующим кафедрой в университете физики, и мне очень нравится, что я нашел то, что объединяет искусство и физику. Фигурное катание как раз отлично объединяет. С одной стороны, прыжки — это чистая физика, движение объекта в пространстве, ты можешь рассчитать энергию, скорость, градусы углов для своего тела, но нет одинаковых людей, у всех свой путь, и каждый по-своему совладает с собой.