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Допинг

Сегодня, 16:20

Отъем медалей или пересчет результатов? Какие санкции ждут нас в случае подтверждения допинговых проблем в команднике у фигуристов

У России могут отобрать медали в случае подтверждения допинговых проблем в команднике у фигуристов
Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
У России могут отобрать медали в случае подтверждения допинговых проблем в команднике у фигуристов.
Фото AFP
Возможно, разбирательство затянется надолго, и до конца Олимпиады это золото останется в подвешенном состоянии.

Портал Inside the Games сообщил, что вручение золотых медалей российским фигуристам за победу в командном турнире отложено из-за того, один из наших спортсменов якобы подозревается в применении допинга. Никакой конкретики на этот счет нет уже несколько часов — ни имени подозреваемого, ни названия запрещенного препарата, ни времени сдачи теста. Официальные инстанции категорически отказываются от комментариев по соображениям конфиденциальности. Хотя о конфиденциальности МОК стоило бы подумать, когда эта организация допустила утечку столь болезненного факта до вынесения официального решения.

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Между тем болельщики начинают гадать — что будет, если информация о допинговом нарушении подтвердится? Аннулируют ли результат всей сборной России или конкретного спортсмена? И существуют ли варианты, при которых мы можем сохранить данную награду? Информации пока слишком мало, и все же разберем некоторые варианты развития событий.

Отягчающее обстоятельство

В первую очередь отмечу, что все ссылки на правила пересмотра результатов в командных видах спорта (отъем медалей при дисквалификации двух и более спортсменов) здесь неуместны. Командный турнир фигуристов — это не командный вид спорта, а командная дисциплина в индивидуальном виде. То есть здесь действует то же правило, что и в эстафетах. Если аннулируются результаты хотя бы одного участника команды, в бан отправляется весь коллектив. Например, после наказания биатлониста Евгения Устюгова золотые медали Сочи-2014 в мужской эстафете были отобраны у всех россиян, выходивших на старт в тех соревнованиях. И если нашего фигуриста дисквалифицируют, то нет вариантов заминусовать его баллы или просто отобрать медаль у него лично, оставив всем остальным. Золото заберут у всей сборной.

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Единственный вариант этого избежать — добиться оправдания подозреваемого спортсмена. И тут появляется очень много вариантов, связанных с возможным временем потенциального нарушения и с препаратом, на котором якобы попался фигурист. Судя по тому, что МОК и ISU сразу не объявили о дисквалификации, имеет место не самый очевидный вариант. Наиболее перспективные ситуации для оправдания — если препарат разрешен во внесоревновательный период, но запрещен во время соревнований (например, рекреационные наркотики). Если фигурист не попался непосредственно после прокатов, юристы теоретически могут спасти его, поскольку под понятие «соревновательный период» сложно подвести всю Олимпиаду. Хотя принадлежность подозреваемого к сборной России, увы, станет отягчающим обстоятельством. Репутация у нас после всех допинговых скандалов очень неважная.

Удар в незащищенное место

Также важен показатель концентрации запрещенного препарата в пробе. Если она невысока, есть возможность доказать, что спортсмен стал жертвой случайного «заражения» — от немаркированного продукта или биодобавки. Или даже от других людей — такие истории тоже в последнее время нередки. Другой вопрос, что все это потребует долгого разбирательства с привлечением экспертов и железобетонных доказательств. И даже в случае оправдания сохранение медали будет дополнительным аргументом для наших многочисленных хейтеров. Сейчас нельзя было бросать на себя даже тени подозрения. Однако уже которую Олимпиаду подряд мы умудряемся подставиться на ровном месте, когда из-за допинговых обвинений лишена флага вся наша сборная.

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Напомню, что в Пхенчхане была история с мельдонием у керлингиста Александра Крушельницкого — виновные в ней так и не названы, спортсмен отбыл четыре года дисквалификации и сейчас собирается возобновить карьеру. Накануне Олимпиады-2020 мельдоний напомнил о себе, обнаружившись у наших гребцов, — и снова никакой ясности о путях проникновения в организм зловредного латвийского лекарства. Кроме того, на ОИ-2018 мы кусали локти из-за положительной пробы на триметазидин у бобслеистки Надежды Сергеевой. Потом выяснилось, что этот допинг попал в организм спортсменки с зараженным лекарством. Сергеева пыталась привлечь к ответственности виновных через суд, но успеха в этом не добилась.

Накануне и после Токио-2020 был скандал с нашей сборной по триатлону и ЭПО — самым забористым допингом... Конечно, в жизни бывают разные ситуации, и вполне вероятно, вины конкретного фигуриста в пекинском скандале и нет. И вообще все еще есть вариант, при котором нынешние слухи о допинге окажутся трагической ошибкой. Но в целом гораздо проще не допускать рисков и оплошностей, чем потом разгребать последствия и пытаться найти лазейки для оправдания, рассуждая о заговоре против нашего спорта. Если положительный тест имел место, то это в любом случае для всех нас — имиджевый удар в самое незащищенное место. Да, за последние годы мы немного привыкли к подобному. Но всякий раз все равно очень больно.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
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