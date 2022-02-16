Почему Валиева с «красным квадратиком» и падением обыграла чистую Щербакову. Ответ Георгию Черданцеву

Разбор оценок, выставленных судьями в короткой программе фигуристок на Олимпиаде

Женский турнир на Играх в Пекине с учетом всех обстоятельств метит в главные события года, а Камила Валиева, возможно, возглавит все рейтинги упоминаний по итогам 2022-го в поисковике «Яндекс». Поэтому фигурное катание в этот раз решили посмотреть самые разные люди, в том числе далекие от этого вида спорта. И это прекрасно. Когда-то армию неофитов привели из Пхенчхана Алина Загитова и Евгения Медведева, теперь очередь нового поколения, возглавляемого Валиевой. Одно из популярных мнений по итогам короткой программы озвучил в своем Telegram известный футбольный телекомментатор Георгий Черданцев. И мнение, надо признать, вполне обоснованное:

«Вот как. Как они судят? Я, честно, ничего не понимаю в технике исполнения элементов. Но Ягудин же реагирует на Первом канале на Щербакову: ах какой прокат, как чисто все! Ок. Это взгляд профессионала. Я зритель. Любопытствующий. Мне интересны нюансы. У Валиевой один красный (!) квадрат. У Щербаковой все зеленые. При этом Валиева получает сумму баллов выше. Как? Почему? Больше прыжков? Непонятно. Это все равно как если бы в футболе команда, не забившая пенальти в послематчевой серии, побеждала ту, которая забила все, потому что красиво била только по девяткам. Ну если красный, значит, элемент не выполнен (гол не забит). Это не для профессионала, а для обычного зрителя должен быть минус. Явный. После которого спортсмен не может быть выше другого. Иначе непонятно, в чем именно они соревнуются.

И зачем мне в следующий раз это все смотреть?"

По поводу неудобства трансляций на Олимпиадах сказано уже немало. Если вдруг вы не разбираетесь в фигурном катании и удивляетесь судейству — «СЭ» подготовил небольшой ликбез. Впрочем, окончательно разобраться в работе арбитров в фигурном катании не могут ни специалисты, ни участники соревнований, а иногда даже и сами рефери. Обсуждение на тему оценок любимым спортсменам и спортсменкам — едва ли не главный досуг настоящего фаната.

1. Как ставятся оценки в фигурном катании?

Итоговый балл состоит из двух частей — технической и компонентной. Техническая — это оценка за элементы: прыжки, вращения, дорожки шагов, хореографические последовательности. Компонентная — более субъективная, судьи оценивают пять критериев: навыки катания, связующие элементы, представление, композицию, интерпретацию музыки. Очень грубо можно назвать вторую оценку баллом за артистизм и скольжение.

Каждый из элементов имеет свою стоимость, сложность. Здесь все довольно просто — как в прыжках в воду, спортивной гимнастике или фристайле. Тройной аксель, который делала Валиева, «стоит» 8 баллов, а двойной, как у Щербаковой — 3,3 балла. Шкалу сложности прорабатывает ISU. Вот и получается, что даже с ошибкой на более сложном элементе можно получить больше, чем за чистый, но более легкий. Потому что уже к этой базе добавляется (или от нее отнимается) откалиброванная оценка девяти судей.

2. Так почему Валиева обогнала Щербакову?

При этом за падение с тройного акселя невозможно получить больше, чем за чистый двойной. Так как Валиева обыграла Щербакову и стала первой с 82,16 балла против 80,20? Дело в том, что элементов всего в короткой программе семь штук. Камила обыграла Анну не только на акселе, получив за него 8 — 2,74 = 5,26 балла (против 3,30 + 0,99 = 4,29). Говоря языком футбола: попасть в штангу ударом с 40 метров сложнее (хотя это и не будет голом), чем забить пенальти. Вот за это Валиеву поощрили — за сложность.

Она также лучше исполнила вращения и, к примеру, тройной флип. А еще три десятые отыграла на тех самых компонентах — судьи посчитали, что она этим вечером была лучше в навыках катания и связках между элементами.

3. Так что означают красные и желтые квадратики?

Красные квадратики на графике означают, что элемент в минусовой зоне — и Валиева действительно получила отрицательные оценки за свой триксель. Но базы хватило, чтобы опередить Щербакову, которая вся была «зеленой». Желтый цвет значит, что элемент отправлен на пересмотр судьями. Например, они сомневаются, что прыжок докручен. Это кейс Александры Трусовой: она тоже заходила на тройной аксель, но не только упала, а еще и потеряла в стоимости базы элемента, потому что не докрутила более чем четверть оборота. И получила 8 — 1,6 — 3,2 = 3,2 балла и еще балл штрафа за падение. Полнейшая неудача. Удачный двойной аксель стоил, к примеру, Каори Сакамото 3,3 + 1,51 = 4,81 балла.

4. А эта система вообще адекватная?

Споры идут до сих пор. Пожалуй, она более объективна и математична, чем система 6,0, при которой был полный простор для коррупции, политики и субъективности. Но вопросов очень много. Почему выбрана та или иная стоимость элемента? Почему баланс между техникой и артистизмом явно в пользу первой? Почему компоненты типа навыков скольжения ставят не исходя из конкретного проката, а за репутацию, уже не глядя?

Наконец, субъективность никуда не уходит. Некоторых иностранцев результаты короткой программы взбесили. Японка Вакаба Хигути с чистым тройным акселем (напомним, Трусова на нем упала, Валиева ошиблась) проиграла всем российским фигуристкам. Во многом — как раз из-за компонентной оценки, в которой ей не хватило из-за отсутствия звездной репутации. Хотя Хигути вряд ли уступает в навыках скольжения и связках Трусовой. Да и Сакамото, по мнению многостепенных пользователей Twitter, должна была обгонять Щербакову. Особо ретивые фанаты даже пересчитали результаты, и у них получилось.

Иностранцы пересчитали результаты короткой программы. У них русские заняли места с третьего по шестое. pic.twitter.com/ZRDLoHMo1l — Lublineс93 (@Lublinec931) February 16, 2022

Это тоже субъективный взгляд. Но спорить с тем, что россиянок судили во вторник прилично, бессмысленно.