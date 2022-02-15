Валиева справилась с давлением и выиграла короткую программу. Сакамото вытеснила Трусову из тройки

Итоги первого дня олимпийского турнира одиночниц.

Олимпийские игры-2022. Фигурное катание

Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева (Россия) — 82,16

2. Анна Щербакова (Россия) — 80,20

3. Каори Сакамото (Япония) — 79,84

4. Александра Трусова (Россия) — 74,60

5. Вакаба Хигути (Япония) — 73,51

6. Юй Йонг (Корея) — 70,34

7. Луна Хендрикс (Бельгия) — 70,09

8. Алиса Лю (США) — 69,50

9. Ким Елим (Корея) — 67,78

10. Анастасия Губанова (Грузия) — 65,40

11. Мэрайя Белл (США) — 65,38

12. Элишка Бржезинова (Чехия) — 64,31

13. Карен Чен (США) — 64,11

14. Николь Шотт (Германия) — 63,13

15. Мана Кавабэ (Япония) — 62,69

16. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 61,82

17. Виктория Сафонова (Белоруссия) — 61,46

18. Ольга Микутина (Австрия) — 61,14

19. Алексия Паганини (Швейцария) — 61,06

20. Мадлен Скизас (Канада) — 60,53

21. Ева Лотта Киибус (Эстония) — 59,55

22. Линдси ван Зундерт (Нидерланды) — 59,24

23. Александра Фейгин (Болгария) — 59,16

24. Екатерина Куракова (Польша) — 59,08

25. Йенни Сааринен (Финляндия) — 56,97

На фоне всех событий, которые происходили вокруг Камилы Валиевой в последние дни, было очень волнительно за российских фигуристок, которым предстояло выступать в женском турнире Олимпиады. Но наши спортсменки лишний раз доказали: они — самые настоящие профессионалы. И приблизиться к ним не сможет никто.

Конкурентки не смогли навязать борьбу

До четвертой разминки ни одна спортсменка не смогла шагнуть за 70 баллов. Американка Мэрайя Белл, знакомая российскому зрителю, выступила с падением в каскаде тройной флип + тройной тулуп и набрала лишь 65,38. Экс-россиянка Анастасия Губанова выступила без падений, но баллы получила невысокие — 65,40.

Конечно, особое внимание было приковано к бельгийке Луне Хендрикс, которой в текущем сезоне удавалось обходить россиянок в короткой программе. И которая стала на завершившемся чемпионате Европы в Таллине четвертой — сразу за нашими звездами. Однако сегодня Луна выступила хуже, чем могла.

Она допустила ошибку на двойном акселе, одно из вращений и дорожка шагов — на третий уровень. В итоге Хендрикс немного ушла за 70 баллов, набрав 70,09. На «Гран-при» Италии Луна обошла наших фигуристок с суммой 73,52.

Американка Карен Чен выступила примерно на том же уровне, что и в командном турнире — не очень удачно. Сегодня было падение с тройного риттбергера — всего 64,11 по сумме.

Аксель не помог конкуренткам

Первой на тройной аксель зашла Анастасия Шаботова — еще одна бывшая россиянка. Попытка вышла неудачной — недокрут с падением. В итоге — совсем скромные 48,68.

А вот японка Вакаба Хигучи стала первой, кому аксель сегодня покорился. И первой, кто шагнул за 70 баллов. Вопросов к элементу ультра-си у судей не было. Зато в протоколе отметили недокрут на втором прыжке в каскаде тройной лутц+тройной тулуп. Из-за этого баллы были не самыми высокими — всего 73,51.

Еще одна фигуристка, от которой ожидался тройной аксель, была американка Алиса Лью. Но фигуристка решила не рисковать — делать двойной. Вероятно, было принято решение сделать ставку на чистый прокат. Совсем чисто выступить у Алисы не получилось — и за 70 баллов набрать тоже — ее сумма всего 69,50.

Кореянка Ен Ю тоже на аксель заходила — однако судьи отметили недокрут на этом элементе. И этот элемент никак не помог ей хотя бы приблизиться к нашим спортсменкам — она набрала за свое выступление лишь 70,34.

Валиева неидеальна, но лучшая

Камила Валиева многое пережила за последние дни. События не могли неотразиться на ней — этой фигуристке всего 15 лет! Последняя тренировка тоже прошла нервно для юной спортсменки — были ошибки.

К сожалению, все это отразилось на ее прокате — была ошибка на тройном акселе — злосчастный степ-аут лишил ее нескольких баллов. Но в остальном — все на высшем уровне.

Все вращения и дорожка шагов — на четвертый уровень. В итоге — 82,16 балла.

После проката Камила расплакалась — уж слишком большой груз свалился на нее. Но даже в такой ситуации Валиева выдала сильный прокат, который стал лучшим. Лучшая оценка за компоненты, лучшая по технике. Действующая чемпионка Европы оправдала свой статус фаворита.

Александр Трусова. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Трусова не справилась с акселем

Александра Трусова, как истинная максималистка, приехала на Олимпиаду с самым боевым настроем. И контентом в том числе. «Русская ракета» пошла на риск и вновь попробовала исполнить тройной аксель в короткой программе. К сожалению, злосчастный триксель вновь ей не покорился — он был на слишком низкой высоте и недокручен.

По остальным элементам у судей вопросов не возникло — вращения и дорожка на четвертый уровень, тройной флип и каскад тройной лутц+тройной тулуп на плюсы. Несмотря на падение, Александра набрала хорошую сумму баллов за короткую программу — 74,60.

И что примечательно — до Валиевой Трусовой не так далеко — всего 7,56 балла. А это значит, что в произвольной программе, учитывая набор прыжков Александры, можно ожидать настоящую борьбу. Пока Трусова четвертая — но в ее случае это совершенно ничего не значит.

Анна Щербакова. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Щербакова выдала первый чистый прокат дня

До Анны Щербаковой выступило 28 фигуристок. И никто из них не выдал чистого проката. А Аня выдала — все элементы в плюсовой зоне. Личный рекорд, лучший прокат в сезоне — 80,20 балла.

Все элементы — двойной аксель, тройной флип, каскад тройной лутц+тройной тулуп, вращения и дорожка шагов — на высшем уровне. У судей просто не могло возникнуть вопросов ни по одному из элементов.

В итоге Щербакова — всего в двух баллах от Валиевой. А такого не было очень и очень давно. Наши девочки справились с нервами, с напряженной ситуацией, которая царила вокруг российского спорта все эти дни. Тем интереснее будет смотреть произвольную программу, в которой, кажется, даже появилась интрига.

Сразу после нее на лед вышла японка Каори Сакамото, которая с чистым прокатом сумела приблизиться к нашим фигуристкам — и с суммой 79,84 встала сразу за Анной Щербаковой. На сегодняшний день ей удалось вытеснить из тройки Александру Трусову и опередить ее сразу на 5 баллов. Но понятно, что все по своим местам расставит произвольная программа.