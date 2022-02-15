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Фигурное катание

Сегодня, 17:18

«Совершенно невозможно смотреть». Черданцев рассказал о своем отношении к фигурному катанию

Футбольный комментатор Георгий Черданцев рассказал о своем отношении к фигурному катанию
Иван Шитик
Корреспондент
Георгий Черданцев.
Фото Евгений Асмолов, ФК «Зенит»

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев рассказал о своем отношении к фигурному катанию.

«Фигурное катание совершенно невозможно смотреть. Вообще ничего не понять, если не специалист. Зеленый квадрат, желтый. Почему? Сотые (сотые!) балла, то снимают, то начисляют. За что?

Глядя на это, лишний раз отпадают вопросы, почему футбол самый популярный вид спорта. Потому что самый понятный», — написал Черданцев в своем Telegram-канале.

Короткую программу на зимней Олимпиаде в Пекине женщины покажут сегодня, 15 февраля, произвольную программу — в четверг, 17 февраля.

Фигурное катание
Георгий Черданцев
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