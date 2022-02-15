Японка всерьез угрожает чисто российскому пьедесталу. По технике она обыграла Щербакову и Трусову

Каори Сакамото в Пекине нацелилась на медаль.

Олимпийские игры-2022. Фигурное катание

Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева (Россия) — 82,16

2. Анна Щербакова (Россия) — 80,20

3. Каори Сакамото (Япония) — 79,84

4. Александра Трусова (Россия) — 74,60

Один из главных вопросов в женском одиночном катании на Олимпиаде, помимо, собственно, кто станет чемпионом, — будут ли все три российские фигуристки на пьедестале, как и год назад на чемпионате мира? Еще две-три недели назад положительный ответ на него почти не вызывал сомнений. Сейчас ситуация выглядит несколько сложнее, а конкуренция со стороны прежде всего Каори Сакамото будет очень жесткой.

Сакамото обыграла по технике Щербакову

Японка — это не случай Луны Хендрикс на недавнем чемпионате Европы в Таллине. Тогда бельгийка после короткой программы занимала второе место вслед за Камилой Валиевой, опережая Александру Трусову и Анну Щербакову, но было абсолютно ясно, что в произвольной ей просто нечем обыгрывать россиянок — не тот уровень контента. У Сакамото тоже нет в арсенале элементов ультра-си, но прыжковый набор в целом сложнее, а главное, — как показала короткая программа, да и весь этот сезон в целом, — судьи готовы щедро ее плюсовать. И в этом, кстати, не нужно сразу искать антироссийский заговор и прочее в том же духе — всем хочется конкуренции, плюс не стоит забывать, что Япония — это сейчас главный рынок в фигурном катании.

Базовая стоимость короткой программы Сакамото — 32,95 балла, а в итоге она получила за технику 43,32, то есть на 10,37 балла больше. Больше никто из участниц не получил от судей столь щедрых надбавок. По этому показателю она обогнала даже выдавшую прекрасный прокат Щербакову. У Анны чуть выше базовая техническая стоимость короткой программы — 33,01, за технику она получила 42,87, то есть плюсы от судей составили 9,86 балла.

Да, разница всего 0,51 балла, но тот факт, что Сакамото обыграла по технике Щербакову, а также то обстоятельство, что у японки нет в судейском протоколе надбавки меньше чем в 3 балла, очень показательны. Россиянка оказалась выше только за счет оценки за компоненты.

Анна Щербакова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Ботинки — помеха на пути к титулу

Анна выдала лучший в сезоне прокат короткой программы, в очередной раз показав всем, что у нее просто стальной характер и невероятно важное для соревнований топ-уровня умение достать из себя максимум в самый нужный момент. Кажется, что чем сложнее обстоятельства, тем для нее лучше. История с развалившимися ботинками на самом деле ведь очень серьезная. Новые разнашиваются неделями, и это тяжелый и крайне болезненный процесс.

Это ведь может сказаться и на перспективах в произвольной программе. Прыгать в новых ботинках четверные — та еще задача. И это тем более обидно, потому что Щербакова окончательно их восстановила и, судя по свидетельствам коллег, на первых тренировках в Пекине проблем с квадами не было. Анне и Этери Тутберидзе предстоит решить: идти ли на риск в произвольной или сделать ставку на чистый прокат, но без четверных. Его должно хватить, чтобы быть в тройке, особенно если Щербакова исполнит каскад из тройных лутца и риттбергера — таких сложных связок в арсенале Сакамото нет. Правда, в таком случае о золоте точно можно не мечтать.

Александра Трусова. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Зачем Трусовой тройной аксель?

Вот кто выступил стабильно и на своем уровне — это Трусова. Очередная попытка исполнить тройной аксель — очередное падение, и снова оценка в районе 74-75 баллов. Аксель к тому же оказался недокрученным, и его базовая стоимость снизилась с 8 баллов до 6,40. В итоге Александра получила за него всего 3,20 балла. И добавьте сюда балл штрафа за падение.

Для сравнения: базовая стоимость двойного акселя — те же 3,20. Плюс судейские надбавки за хорошее исполнение. То есть, прыгай Трусова двойной аксель, получила бы примерно на два балла больше, чем сейчас, — оценка могла быть в районе 77.

С другой стороны, в запасе у Александры есть произвольная программа с россыпью четверных. Не нужно даже идти на рекордные пять квадов — вполне достаточно и, скажем, трех, но чистых, чтобы без вопросов убирать конкурентов. В таком случае даже лишние пара баллов отставания от той же Сакамото — вообще не проблема. На победном домашнем этапе «Гран-при» японка набрала в произвольной 146,78 — это ее лучший результат в сезоне. Для сравнения: на недавнем чемпионате Европы Трусова пошла в произвольной на четыре четверных, дважды упала (не было ни одного каскада с четверным), но получила 159,23 балла. Даже в этом случае разница очень большая — почти 13 баллов.

Валиева по-прежнему главный фаворит

Однако потенциал Валиевой еще мощнее. В Пекине она впервые в сезоне допустила ошибку в короткой программе, сделав степ-аут на приземлении с тройного акселя. Однако все остальные элементы были на высшем уровне и хорошо отплюсованы судьями (даже Сакамото не получила столь щедрых надбавок). Учитывая известные обстоятельства последних дней — вполне нормальный результат.