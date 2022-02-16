Двукратный олимпийский чемпион во время Игр-2022 ведет авторскую колонку для «СЭ».

Евгений Плющенко

Специально для «СЭ»

Пусть в турнире одиночниц Камила Валиева и занимает сейчас первое место, для меня победительница короткой программы — Аня Щербакова. Мне очень понравилось, как она каталась. Легко, свободно, воздушно. Прямо порхала по льду. Ни единой помарки! Блеск!

Судьи оценили ее выступление в 80,20 балла. Зато к Камиле были невероятно щедры. Хотя она допустила серьезную ошибку на тройном акселе. Это даже не степ-аут, как говорят некоторые. Здесь было неудачное приземление — в раскорячку. Тем не менее получила баснословные баллы. Честно, я удивлен.

Будем объективны — откатала Валиева не на 82,16. Выступили девочки на одном уровне, и по итогам короткой я бы на первое место поставил Щербакову. С крохотным преимуществом — в сотые доли баллов.

Вообще судят наших девочек в Пекине пока о-о-очень хорошо. Это относится и к Камиле, и к Саше Трусовой, которая упала с тройного акселя, но тоже получила баснословную при такой ошибке оценку — 74,60. Спасибо арбитрам!

Сразу после проката Камила расплакалась. Безусловно, сказалась адская нервотрепка последних дней. Чего только стоят семь часов, проведенные девочкой на заседании CAS, где рассматривалось ее дело! Это же колоссальный стресс!

Хочется еще раз пожелать Камиле стойкости. Короткую программу она всегда катала безупречно, тройной аксель не срывала. А тут дрогнула. Но в остальном к ее программе вопросов нет. Скольжение, вращения, артистичность, харизма... Длинные руки, ноги... Это все очень красиво.

Я уже отмечал стальной характер Ани Щербаковой. Умение сконцентрироваться в нужный момент и выдать роскошный прокат. Но когда услышал, что в Пекине незадолго до старта ей пришлось поменять ботинки, стало немножко тревожно. По себе знаю, насколько тяжело выходить на лед в новых! Я их месяц обкатывал! До кровавых мозолей!

Старые башмаки всегда берег как зеницу ока, выступал в них минимум два, а то и три сезона. К тому времени они уже становились мягкими — почти как кроссовки. Мне в таких было комфортно, жесткие ботинки не люблю. И шнурки плотно никогда не затягивал — в отличие от нынешних фигуристов. Не ботинок должен тобой управлять. А ты им.

Впрочем, здесь все индивидуально. Например, у канадца Элвиса Стойко, трехкратного чемпиона мира, были особенные ботинки, сделанные по спецзаказу. Сплошной «бетон»! Вообще не гнулись! Но раскатывал их за денек, после чего спокойно шел на тройной аксель.

Сейчас точно так же поступают молодые фигуристы. Веронике Жилиной, моей ученице, достаточно одной тренировки, чтобы привыкнуть к новой паре. И сразу прыгает четверные! Для Трусовой это тоже не проблема.

Плюс надо учитывать, что сегодня у топовых фигуристов по шесть-семь запасных пар. Уже разношенных, подготовленных. Возможно, так было и у Ани в Пекине. В общем, эта история не выбила ее из колеи. И слава богу!

Ну а с Трусовой в короткой программе все получилось так, как я и предсказывал в предыдущей колонке. Не понимаю, зачем на Олимпиаде включать в программу элементы, которые не отработаны на сто процентов. В Пекине это было именно ее решение. К сожалению, опять неверное.

Да, на тренировках она способна прыгнуть чисто даже три акселя подряд! Причем то в одну сторону, то в другую. Но на соревнованиях — срыв за срывом. Сколько же можно наступать на эти грабли?!

Мне кажется, виной всему предстартовое волнение, с которым Саша никак не может справиться. Я надеялся, что на главном старте сумеет перебороть себя, откатает программу чисто. Увы...

Сразу после проката она заявила журналистам: «Тройной аксель не обсуждается. Я буду делать его всегда!» Приблизительно то же самое слышал от нее во время нашей совместной работы. Еще повторяла: «Пойду в произвольной на пять четверных!» Я спрашивал: «Зачем? Они у тебя не готовы...» — «Нет! Пойду!»

Максимализм спортсмена — это прекрасно. Но он должен быть чем-то подкреплен. Иначе такой подход ни к чему хорошему не приведет.

Она ведь в прошлом году могла легко выиграть чемпионат мира. Но все опять уперлось в тройной аксель! Да, в Москве на тренировках исполняла чисто. Но в Стокгольме в день старта короткой программы из пятнадцати попыток — ни одной удачной! Естественно, я сказал, что не надо включать его в программу. Однако переубедить не удалось. В итоге Саша ошиблась на этом прыжке и улетела аж на 12-е место.

Потом за счет произвольной вырвала бронзовую медаль. Но это же не золото... А оно было бы, если бы прислушалась к моим словам. В короткой могла ограничиться другими прыжками, заняла бы второе место, в произвольной сделала бы три четверных — и все, ты чемпионка мира!

Нельзя забывать о тактике, стратегии. А главное, спортсмен должен слышать тренера. По-другому никак. Если же руководствоваться принципом: «Хочу и точка!» результата не будет.

Из остальных фигуристок, выступавших в Пекине, отмечу японку Каори Сакамото, которая закрывала короткую программу. Блестящий двойной аксель — с пролетом! Великолепные прыжки! А скорость какая?!

Правда, сомневаюсь, что Сакамото удержится в призовой тройке. Сейчас идет на третьем месте, опережая Трусову на пять баллов. Но для Саши это ерунда. У нее в произвольной такой набор четверных прыжков, что спокойно ликвидирует отставание. Не уверен, что исполнит все пять, как мечтает, но троечку зацепить может. Для бронзы хватит.

Думаю, все наши девочки будут на пьедестале. Валиева, скорее всего, золотую медаль уже не упустит. Серебро достанется Щербаковой. А бронза — Трусовой. По крайней на данный момент видится именно такой расклад.

Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014-го — в командных соревнованиях), серебряный призер Игр-2002 и 2010, трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы