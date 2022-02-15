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Сегодня, 12:45

Кто может бросить вызов Валиевой, Трусовой и Щербаковой? Перечисляем главных соперниц россиянок

Главные соперницы российских фигуристок на Олимпиаде-2022
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Карен Чен, Ю Ен, Каори Сакамото.
Каори Сакамото.
Фото Reuters
Вакаба Хигути.
Фото Global Look Press
Луна Хендрикс.
Фото Global Look Press
Алиса Лью.
Фото Global Look Press
Ю Ен.
Фото Global Look Press
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Кто может внести интригу во внутрироссийскую разборку в Пекине.

Россиянки и их главные соперницы в короткой программе личного турнира одиночниц:
15 февраля (время выступления — московское)
16.46. Карен Чен (США)
16.52. Камила Валиева (Россия)
16.59. Ю Ен (Корея)
17.05. Александра Трусова (Россия)
17.12. Анна Щербакова (Россия)
17.18. Каори Сакамото (Япония)

Предстоящий олимпийский женский турнир станет итогом четырехлетнего цикла и, вероятно, последним при нынешнем возрастном цензе. Практически все четыре года россиянки лидировали, не отдавая чемпионатов мира, Европы и финалов «Гран-при», за редким исключением. Их преимущество исчислялось десятками баллов.

Но на олимпийском катке может произойти что угодно — и уже происходит за его пределами. Трем ученицам Этери Тутберидзе будут оказывать максимальное сопротивление. Кто это может сделать наилучшим образом? «СЭ» перечисляет главных соперниц Камилы Валиевой, Анны Щербаковой и Александры Трусовой.

Каори Сакамото (Япония)

Каори Сакамото. Фото Reuters
Каори Сакамото.
Фото Reuters

У Сакамото нет прыжков ультра-си в арсенале, но она выглядит наиболее сбалансированной и способной на борьбу фигуристкой. За последний год она трижды показывала результат в районе 230 баллов, у нее сильные красивые программы, несколько прыжков как из текстбука, например аксель и флип, правда, есть регулярные проблемы с лутцем. В 21 год она лидер сборной Японии и чемпионка страны.

Если Каори останется близко по итогам короткой программы, то может цепляться за медаль. Правда, у японцев нет своих судей в женском турнире.

Вакаба Хигути (Япония)

Вакаба Хигути. Фото Global Look Press
Вакаба Хигути.
Фото Global Look Press

Главное преимущество Хигути — тройной аксель, который она заявила в короткой программе. В командном турнире она не рискнула заходить на сложный прыжок — и правильно сделала, взяв второе место за Камилой Валиевой. Но даже без этого прыжка получила 74,73 балла. Больше ровесница Сакамото получала в карьере только на Кубке Австрии 2021 года, который носил совершенно другой статус. Форма Хигути явно звенящая, плюс она уже опробовала олимпийский лед. Впрочем, сегодня будет вообще необычное соревнование — прямо перед короткой программой организаторы на тот же каток поставили впритык тренировку, так что лед почувствуют все. Против Хигути также то, что она выступает в начале предпоследней разминки.

Луна Хендрикс (Бельгия)

Луна Хендрикс. Фото Global Look Press
Луна Хендрикс.
Фото Global Look Press

Здесь вероятна борьба только в короткой программе. Хендрикс уже обыгрывала россиянок на «Гран-при Италии» и чемпионате Европы, но задержаться после этого в лидерах не смогла. Ее личный рекорд — 219,05 балла, но если эффектная бельгийка соберет все элементы, то может пробить отметку 225. Но ее борьба — скорее за бронзу в случае пересмотра итогов женского турнира. Как бонус — нидерландский судья в бригаде.

Алиса Лью (США)

Алиса Лью. Фото Global Look Press
Алиса Лью.
Фото Global Look Press

Лью представляла из себя серьезную угрозу еще пару лет назад, когда приезжала на юниорские турниры в ранге главной соперницы Валиевой. С тех пор многое поменялось — Алиса выросла и располнела, как следствие, растеряла прыжки, сменила тренера, и теперь только упорная точечная подготовка к Пекину могла изменить расклад. А на нее у американки китайского происхождения шансов тоже не было — на чемпионате США она словила ковид, снялась с произвольной программы и пропустила какое-то время до выздоровления. Американский судья есть в бригаде.

Ю Ен (Южная Корея)

Ён Ю. Фото Global Look Press
Ю Ен. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Еще одна потенциальная соперница русских, но очень теоретически. Довелось видеть кореянку на Чемпионате четырех континентов, где кореянка завалила выступление и не смогла сделать ни одного тройного акселя. О четверных Ю даже не заикалась. У неё интересная музыка и программы, а в своей лучшей форме она набирала 223,23 балла. Корейский судья также есть в бригаде. Но будет удивительно, если здесь кореянка покажет две чистые программы.

Резюмируя — главная соперница трех российских сборниц осталась в России, возможно, незаслуженно. И имя ей — Елизавета Туктамышева.

Фигурное катание
Олимпиада
Камила Валиева
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