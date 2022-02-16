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Сегодня, 15:38

Российские фигуристки пропускают тренировку перед произвольной программой на Олимпиаде

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российские фигуристы Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова не появятся на тренировке перед произвольной программой на Олимпиаде в Пекине. Фигуристки решили отдохнуть перед решающим днем соревнований, сообщает источник «СЭ».

Сегодня, 16 февраля, россиянки приняли участие в дневной тренировке. Валиева откатала программу идеально, Щербакова и Трусова допустили по несколько ошибок.

Произвольная программа у девушек состоится в четверг, 17 февраля.

Фигурное катание
Олимпиада
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