Российская танцорша и тренер-хореограф пар разобрала спорные ситуации первого дня Олимпиады для «СЭ».

Первый день олимпийского командника сразу спровоцировал множество вопросов о справедливости результата. Подлило масла в огонь «ДТП» на разминке — столкнулись американский танцор Захари Донохью и наша Виктория Синицина, за которую вступился Никита Кацалапов. Наши танцоры в итоге проиграли американцам в прокате. А американский судья поставил нашу пару Мишина/Галлямов максимально низко, чем помог китайцам взять 10 очков в короткой программе.

Обо всем этом мы спросили у чемпионки Универсиады, эксперта YouTube-канала «Кваксель» Бетины Поповой.

Американцы впечатали своим прокатом всех в стенку

— Бетина, первый день командного турнира спровоцировал много вопросов по судейству, недовольны болельщики, депутаты Госдумы. Давай разберем как с профессионалом — прежде всего, что произошло с Никитой Кацалаповым, в чем заключалась его ошибка?

— У Никиты была потеря равновесия на твиззле, он потерял контроль, из-за этого конек зашатался, это было видно на повторе. И вследствие этого потеря уровня и не та оценка по GOE, которая могла бы быть.

Что касается американцев, они просто классно выдали все. Очень чисто, очень уверенно, эффектно, максимально параллельно. То есть они прям отбомбили этот прокат, впечатали этим прокатом всех в стенку. Потому что выступление правда было очень уверенное. Вот прямо нигде не прикопаешься. Да, дорожка и блюз были не на самый высокий уровень. По уровням там не было чего-то сумасшедшего, но так как по энергетике они откатали чисто и у них не было срыва, а у Никиты был, такой исход.

Никита Кацалапов и Виктория Синицина. Фото Global Look Press

— На разминке между российской и американской парой был инцидент — Донохью задел Синицину. Как это трактовать? Никита однозначно считает виноватым американца.

— Мне кажется, ситуация на разминке на это несколько повлияла. Столкновения на разминке — очень частая ситуация, потому что много пар на льду одновременно, всего шесть минут, нужно размять элементы. В том же парном катании, например, у всех элементов практически одно направление. Подкрутка идёт в один угол, выброс — в другой, поддержки все по прямой. Если кто-то начинает делать элемент, другие понимают, что происходит. А в танцах рисунки элементов могут быть совершенно разными, и спортсмены могут просто не знать рисунков друг друга. Из-за этого столкновений может быть очень много.

Что касается столкновения ребят, я прямом эфире, если честно, не увидела чего-то критичного. А потом, когда пересматривала видео, мне показалось, что и Никита видел американских ребят, и ребята видели Никиту. То есть просто никто не захотел уступать. Единственная, кто правда ничего не видел — это Вика. Она ехала спиной, а Никита видел американцев и мог притормозить или увильнуть. Как мне показалось. Хотя есть такое негласное правило, что тому, кто делает элемент, уступают. Если вы оба в низ едете — то уступают тому, кто начал его выполнять первым. Это же касается поддержки, чего угодно.

Мы напрасно нападаем на американского судью

— То есть здесь виноватого искать не стоит?

— Тут ещё такая история, что пары такого высокого уровня ездят на очень большой скорости, и не всегда в конце разминки ты смотришь на остальных. Грубо говоря, вы можете с партнершей в этот момент общаться, перекинуться взглядами, а кто-то уже подлетел на своей огромной скорости, и ты просто реально не заметил. Поэтому данная ситуация... двоякая. Я не скажу, что здесь кто-то прав и кто-то виноват. Потому что у всех бывали такие неприятные казусы на разминках, кто-то и специально мог так сделать, кто-то случайно специально. Но опытные пары обычно к такому готовы.

Вообще такие истории обычно решаются и заканчиваются в раздевалке, когда вы выходите после соревнований или после шестиминутной разминки. Обычно после соревнований, чтобы после шестиминутной разминки не трогать человека. Ты подходишь и говоришь: «Ой, сорри, я тут немножечко накосячил, случайно вас не увидели». Все всё понимают, потому что с каждым фигуристом такое случалось.

Плюс это было не какое-то сильное столкновение, а просто небольшой инцидент.

Александр Галлямов и Анастасия Мишина. Фото Getty Images

— Окей, здесь разобрались. Следующий момент — пары. Было ли 0,19 сотых между Мишиной/Галлямовым и китайцами Суй/Хань? У нас отобрали 10 очков?

— Не скажу, что Мишину/Галлямова засудили. Им поставили шикарные баллы наравне с китайцами и, конечно, в прыжковых элементах вчера Настя с Сашей были просто невероятны. Просто сумасшедший параллельный прыжок, я никогда не видела такой параллельный прыжок! Да и все элементы были на высоте.

Но для меня лично у китайцев сильнее сама программа, честно, она более взрослая и именно в компонентной истории она сильнее, по скольжению, скорости, образу, танцевальности, напряжённости программы, по мягкости всех переходов, заполненности программы. Для меня китайцы вчера в этом всем были сильнее. Это в целом отразилось на компонентах, и они заняли свое первое место. Но мы видим, что разрыв совершенно нормальный. И зная, что у Насти с Сашей самая сложная техническая составляющая в мире, думаю, тут нет смысла переживать.

— То есть судейства против России нет?

— Не думаю, что есть прямо какое-то судейство против России. Никита дал повод своей ошибкой, китайцы были просто превосходны. Марку поставили то, что он накатал, быть лучше и выше Шомы Уно и Нэйтана Чена он точно не мог. Он откатал на прекраснейший уровень, на свои баллы, все замечательно! Но Уно и Чен были на голову выше, по катанию, по уверенности. Марк многие прыжки вырывал на зубах, на выездах это было видно.

Относительно судей — если мы нападаем на американского судью, почему он поставил ниже всех, то почему мы тогда не спрашиваем китайского судью, почему он поставил выше всех? В фигурном катании самый высокий и самый низкий балл не засчитываются, поэтому не имеют никакого значения. Так что них к одному, ни к другому нет вопросов, просто их баллы уберут и будет считаться среднее арифметическое от других, надо это помнить.