Ханю до сих пор не приехал в Пекин. Японские СМИ пишут, что у него ковид

Стоит ли переживать за двукратного олимпийского чемпиона.

Пока российские болельщики гадают, где Александра Степанова и Иван Букин (по словам отца Букина — в Новогорске и вылетают в Пекин на днях), вся Япония следит за перемещениями своего кумира — Юдзуру Ханю. Его жизнь покрыта еще большими тайнами, чем наших фигуристов, и как следствие такой секретности фанаты с журналистами вынуждены сами додумывать причины и следствие тех или иных событий.

Так, Ханю пропускает командный турнир Пекина и до сих пор не прилетел в Китай. Собирается ли двукратный олимпийский чемпион в принципе участвовать в третьих Играх? Либо у него коронавирус и поездка уже под большим вопросом? Токийская пресса уверена в последнем варианте.

На олимпийской арене Пекина показали, что Ханю снялся с соревнований

Волнения за Юдзуру начались еще в тот момент, когда федерация фигурного катания Японии объявила о пропуске спортсменом командных соревнований, а сам фигурист остался дома, хотя вся остальная сборная уже тренировалась в Пекине. Казалось бы, успокоил всех сам Ханю, заявив о фокусе на личные старты и усиленной работе над четверным акселем. Только вновь почву для конспирологии преподнесли организаторы, включив на табло во время тренировки танцоров следующее объявление: «Юдзуру Ханю, Япония. Снялся с соревнования (WD — withdraw»). Об этом пишут журналисты Yahoo Sports Japan и другие СМИ, которые добрались до Китая. Конечно же, самым логичным объяснением будет списать все на тест работы табло или банальную ошибку. Вспоминаем, как Никите Кацалапову в качестве партнерши на пресс-конференции указали Евгению Тарасову. Но не слишком ли много совпадений?

Ханю до сих пор не в олимпийском «пузыре», добровольно отказался от командного турнира, хотя он был нужен своей сборной. Шома Уно и Юма Кагияма — сильные одиночники, но если кто и способен отвоевать первое место среди мужчин у сборной США, так это Ханю. Юдзуру мог выступить либо в короткой, либо в произвольной и к тому же прочувствовать лед перед личным стартом. Вряд ли это была бы для него сверхнагрузка, к тому же в этом году Япония впервые не выглядит аутсайдером и как минимум за бронзу бороться точно будет. В этой связи каждый балл на счету, и местная федерация фигурного катания наверняка пыталась уговорить своего лидера помочь сборной. К тому же и для самого Юдзуру дополнительная медаль, пусть и не золотая, вряд ли была бы лишней. Да и долго оставаться в Японии он все равно не сможет, так как мужчины стартуют сразу после командного первенства.

Китайцы сами вынуждают скрывать возможную болезнь избыточными мерами

Нельзя забывать и про риски с коронавирусом. Что, если в японской сборной обнаружили бы положительные тесты? Снялся бы Уно — вся ответственность на вчерашнем юниоре Кагияме. Снялись бы оба — сборная автоматически мимо произвольной программы. Ложноположительные тесты в Пекине уже реальность, глядя на «болевшего» двое суток украинца Ивана Шмуратко. В лаборатории ошиблись, а результат уже не вернуть вспять. Поэтому крайне важно ехать максимально полным составом, чтобы в крайнем случае сделать экстренную замену. С похожей проблемой столкнулась Россия, которая поставила все карты на Викторию Синицину и Никиту Кацалапова. Степанова с Букиным до сих пор в Москве, и случись что с Викой или Никитой — у нас остаются разве что неопытные Диана Дэвис с Глебом Смолкиным. Так что хотя бы держать Ханю в Китае на всякий случай — уже большое дело.

Выходить в команде или нет — уже другой вопрос. С учетом плотного расписания своя логика выставлять Уно и Кагияму тоже была, причем именно в таком порядке, по нисходящей претензий в личном турнире. Задача Ханю с его же слов — борьба за золото, и помешать ему в этом могут разве что Чен и омикрон. Причем если оружием против Нэтана будет четверной аксель, то вот как защититься от заражения? Сейчас вирус распространяется повсеместно, и все больше медицинских организаций призывают отказаться от карантинов и постоянного тестирования на ковид. Тем не менее в Пекине-2022 правила профилактики вируса чудовищные, и даже если у Ханю есть хотя бы подозрения на сомнительные тесты, их лучше скрывать. Иначе — проходить по специальному протоколу и заполнять еще с десяток документов. Другое дело, что один плюс-тест в самом Китае сразу же лишит Юдзуру его шанса из великого стать величайшим в истории.