Загитова, Медведева и Коляда. Кого нам будет не хватать на олимпийском льду Пекина и почему?

Многие звездные фигуристы не попали на Игры.

На Олимпиаде в Пекине у сборной России по фигурному катанию едва ли не команда мечты. Разве что в мужском одиночном нам не хватает звезд, во всех остальных видах мы точно способны бороться не только за золото, но и сразу за несколько наград и чуть ли не за весь пьедестал в женском одиночном. При этом до Игр добрались далеко не все достойные, и вторая российская сборная из запасных была бы ненамного слабее первой и как минимум на тройку командных соревнований вполне претендовала. Так кого еще мы ждали в феврале на аренах Китая и почему они остались вне олимпийской заявки?

Евгения Медведева. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Медведева завершила со спортом из-за травмы и сложностей пандемии

«Моя цель — Пекин-2022», — говорила Евгения Медведева летом 2018 года. Поражение на Играх в Пхенчхане стало для нее большим ударом. Фигуристка решила перезагрузить карьеру и ушла от Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру. В Торонто она строила новую версию себя, работала над четверным и готовилась взять реванш на Играх 2022 года. Плакат с китайской Олимпиады даже висел у нее над кроватью в квартире, которую спортсменка снимала в Канаде. Проблемы начались практически сразу. Смена обстановки и тренировочного плана сбили Евгению, и первое время Медведева как представительница Cricket Club выглядела заметно хуже Медведевой образца «Самбо-70». Но Орсер предлагал не торопить события и объяснял проблемы необходимостью адаптироваться к новым условиям. На адаптацию тренер попросил полтора года, итогом которых стала бронза чемпионата мира-2019.

Весна 2019-го — редкий проблеск в постолимпийской карьере Медведевой, который так и не стал предвестником чего-то большего. На следующий сезон она провалила один из этапов «Гран-при» и не попала в финал серии второй год подряд, а затем снялась с чемпионата России сразу после короткой программы. Больше на соревнованиях Евгению мы и не видели, если не считать появления на позапрошлогодних контрольных прокатах. В ковидный 2020-й Медведевой пришлось тяжелее всего — в Канаду ее не пускали, она поехала на шоу в Японию, которое отменили, и тренировалась полулегально на катке Юдзуру Ханю. Вернувшись в Россию, с Орсером она общалась исключительно по видеосвязи, а «оффлайн» ее консультировали только специалисты ЦСКА. Итогом этих мучений стало примирение с Тутберидзе, но даже возвращение в «Хрустальный» не помогло ей вернуться на лед в качестве спортсменки.

Алина Загитова. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Загитова до сих пор продолжает карьеру, но только в своих интервью

И все-таки до Олимпиады в Пекине Медведева добралась, правда в роли корреспондента Первого канала. Вместе с ней работает и ее антагонист — Алина Загитова. Завершила карьеру Алина или нет — вопрос, на который до сих пор нет официального ответа, а сама фигуристка будет отрицать очевидное вплоть до физической пенсии. Но факт остается фактом — последним стартом Загитовой остается финал Гран-при в Турине, где она заняла последнее место. После этого было загадочное снятие с чемпионата России в духе Бориса Ельцина. С другой стороны, сюжет говорит о статусе спортсменки. Кто еще будет объявлять о паузе в карьере в прямом эфире главного телеканала страны? Правда, в отличие от первого президента России, окончательно уходить Загитова не собиралась. Но и вернуться, как Карлсон, прямо не обещала.

От прямых заявлений о своем статусе Алина предпочитает уходить, периодически вбрасывая противоречивую информацию в интервью об упорных тренировках и сложности в работе над четверными. Даже сейчас в Пекине она выкладывает в Instagram занятия физкультурой, и не до конца понятно, для чего — демонстрация приверженности ЗОЖ либо поддержание формы для внезапного камбэка? Теоретическая возможность вернуться у Загитовой еще будет, потому что после Пхенчхана она не растеряла свои плюсы и оставалась конкурентоспособной. Вопрос только в мотивации, ведь единственный незакрытый гештальт — чемпионат мира — Алина успешно закрыла в Сайтаме в 2019-м. Причем снова обыграв Медведеву, окончательно прекратив споры о противостоянии двух фигуристок. Первый постолимпийский год Загитова полностью была в спорте, второй — уже частично, а на третий в ее расписании большую роль стала играть светская жизнь и активность в медиа.

Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Коляда выиграл право на Олимпиаду, но не поехал по странной причине

Не будет в Пекине и еще одной звезды Игр в Южной Корее — Михаила Коляды. Одиночник стал одной из главных причин поражения Канаде в командном турнире и до конца оправиться от шока Пхенчхана не смог до сих пор. Двух чистых прокатов от Коляды мы так и не увидели, а из значимых успехов за прошедшие четыре года можно выделить разве что бронзу ЧМ-2018. Многие видели причину проблем Коляды со стабильностью в тренере Валентине Чеботаревой, только вот и переход к Алексею Мишину не сильно исправил ситуацию. У Мишина Коляда раскрылся с хореографической точки зрения, но так и не вернул четверной лутц. На предолимпийском ЧР Коляда стал вторым и по идее должен был ехать в Пекин. Только сначала он пропустил чемпионат Европы из-за небольшой травмы, а потом остался дома из-за коронавируса.

В истории с положительным тестом Михаила изначально было много вопросов. Сейчас, когда Коляда сдал отрицательный тест и вернулся к тренировкам, нестыковок еще больше. Теоретически Михаил успевал бы даже на командный турнир (например, на произвольную программу) и точно на личные соревнования. Но вместо него отправили Евгения Семененко. Учитывая странные заявления его тренера и «сливы» с голосования тренерского совета против Коляды в составе сборной, мы наверняка чего-то не знаем. Не будет на Олимпиаде и Дмитрия Алиева — второго номера сборной в Пхенчхане и чемпиона Европы-2020. Он не прошел на Игры по спортивному принципу, как и танцоры Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Другие парники и танцоры за эти годы успели завершить карьеры, а Мария Сотскова потеряла даже теоретические шансы вернуться в спорт — РУСАДА выписало ей бан на 10 лет за фуросемид.