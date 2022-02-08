Авторская колонка олимпийского чемпиона — специально для «СЭ».

Поздравляю нашу сборную с заслуженной победой в командном турнире! Это золото отражает реальный расклад сил в мире фигурного катания на данный момент. В России оно развивается и активнее, и интереснее, чем в других странах. Так что все справедливо.

Во время турнира было много разговоров — нужно ли проводить замены после короткой программы? Я считал, что стоит обойтись без них, о чем и написал в первой колонке.

Второй день командника мнения моего не изменил. Да, к тому времени наши шансы на золото значительно возросли, появилась возможность для маневра. Но руководители федерации приняли единственно верное решение — и во всех видах программы вновь выставили лидеров.

Дальнейшие рассуждения на эту тему просто не имеют смысла. Зачем нагнетать, фантазировать? Самое главное — результат. Раз золото наше — значит, все сделали правильно!

Конечно, были разные варианты. И каждый имел бы под собой основания. Но решение федерации — объективное, понятное, прозрачное. Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов в этом сезоне действительно сильнее конкурентов.

Правда, возник другой вопрос — хватит ли ребятам сил на индивидуальные соревнования? Не слишком ли велика нагрузка? На мой взгляд, у пар, танцоров и одиночниц времени достаточно, чтобы перевести дух, подчистить программы, устранить недочеты, за которые судьи снижали оценки в команднике.

В первую очередь это относится к Синициной и Кацалапову, которые проиграли двум американским дуэтам. Причем по делу. В ритм-танце наш фигурист допустил маленькую ошибку в дорожке шагов. В произвольном — получили дедакшен за поддержку. Учитывая уровень конкуренции в личном турнире, куда еще добавятся французы Пападакис/Сизерон, все решат сотые доли баллов.

Нашим нужно успокоиться, выйти на лед как в последний раз и чисто откатать свои программы. Ну а дальше все зависит от судей.

Никита и Вика — очень красивая пара. У них великолепные программы. Кацалапов уже вошел в историю как первый двукратный олимпийский чемпион в команднике. В Сочи выиграл с Еленой Ильиных, в Пекине — с Викторией Синициной. Надеюсь, Никита украсит свою коллекцию наград еще одной медалью — теперь в личном турнире.

Вот кому гораздо сложнее, так это Кондратюку — у мужчин короткая программа стартует уже во вторник рано утром по московскому времени. Но я верю в Марка. Ему всего 18, сил вагон. К тому же, после победы и яркого выступления в команднике мальчишка на кураже. Прошла нервозность, сейчас можно выдохнуть и спокойно катать свои программы. Как умеет — на разрыв аорты.

Вообще Кондратюк для меня — открытие сезона. Поражают его катание, несгибаемый дух, бойцовские качества. В Пекине проявил себя настоящим воином. А с каким блеском обыграл в произвольной американца Винсента Чжоу, которого в Штатах считают гением?!

Не знаю, как насчет Чжоу, а в гениальности Валиевой у меня точно сомнений нет. Каждый ее выход на лед — шедевр! Любой компонент программы отработан изумительно. Шикарный набор прыжков — и четверные, и тройной аксель. Плюс все связки сделаны здорово. Фантастические вращения, переходы между прыжками. Сегодня в женском одиночном катании Камила близка к идеалу. Полагаю, в Пекине весь подиум у одиночниц будет наш.

Мишина и Галлямов — тоже уникальные фигуристы. Несмотря на кучу трофеев, пара пока не достигла пика. У нее колоссальный потенциал. Думаю, сейчас ребята сделали лишь половину того, на что способны в ближайшие годы.

Мне Настя и Саша нравятся еще своим хладнокровием. О таких дуэтах в фигурном катании говорят — «плюс старт». То есть они всегда очень уверенно выступают на официальных соревнованиях. Никакого мандража!

Да, в команднике случился досадный ляп, обернувшийся падением на последней поддержке. Конец произвольной, откатана чисто. Уже ясно, что у России золотая медаль. Чуть-чуть на спуске занесло, сместился центр тяжести — и все, через секунду ты уже лежишь на льду...

К счастью, ошибка не стала фатальной. Скажу больше — даже хорошо, что она произошла именно здесь. Теперь в индивидуальных соревнованиях будут бдительнее. А то слишком много у Мишиной и Галлямова было безупречных прокатов. Из-за этого внимание притупляется, особенно на простых элементах. Но тут сама судьба дала понять, что на Олимпийских играх всегда нужно быть начеку.