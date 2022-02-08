Новый гений русской одиночки хотел стать художником. Кондратюк в первый взрослый сезон собрал почти все титулы

Новый чемпион России, Европы и Олимпийских игр начинает свой путь в личном турнире Пекина 2022.

Команда Олимпийского комитета России уже взяла первую медаль в фигурном катании на Играх в Пекине. Наша сборная была сильнее всех в общей дисциплине, так как нам удалось собрать состав без слабых мест. Что в парном катании, что в танцах на льду, тем более в женском одиночном мы всерьез претендуем на золото и даже на полный пьедестал. Проседали только мужчины и за этот вид изначально многие переживали.

Поэтому роль Марка Кондратюка в уверенной победе над США и другими соперниками огромна. Кондратюк стал первым олимпийским чемпионом-одиночником из России со времен Евгения Плющенко и за два месяца собрал все возможные титулы. Тем удивительнее, что еще в ноябре мало кто поверил, что он в принципе доедет до Олимпиады, а многие знали парня не как фигуриста, а как художника.

Мы впервые услышали о Кондратюке меньше двух лет назад

Октябрь 2020 года. Москва. Один из рядовых этапов Кубка России — в тот первый пандемийный год внутренний старт из местечковых соревнований внезапно стал своеобразной заменой международной серии «Гран-при». Фаворитом столичного этапа был Александр Самарин. На тот момент — идеал настоящего «мужчины», которого в России любили противопоставлять условному Джейсону Брауну. Четверные лутц, флип и полное отсутствие хореографии. Тренер Самарина Светлана Соколовская говорила про эстетику в мужском одиночном откровенно — мой парень без всяких девчачьих отклонений. Подобная тактика не всегда приносила успех и тот турнир Александр проиграл Артему Ковалеву из команды (на тот момент) Евгения Плющенко. Выступал вместе с Самариным и другой ученик Соколовской — Марк Кондратюк. Но вряд ли он захочет вспоминать те прокаты. Восьмое итоговое место, выше Кондратюка такие «звезды» как Артем Лежеев и Антон Шулепов. Петр Гуменник, Алексей Ерохов, тот же Ковалев — все они лучше Марка.

Через месяц на этапе в Казани ситуация стала немного лучше, но по-настоящему заявить о себе Кондратюк снова не смог. Седьмое место — Марк уступил Илье Яблокову, Егору Рухину, Роману Савосину. Никто из них в итоге даже и не мечтал об Олимпиаде в Пекине. Не говоря уже о статусе первого номера сборной и «золота» в командных соревнованиях. Так что же изменилось, если всего-то 14 месяцев назад о нем вряд ли знали даже самые преданные фанаты фигурного катания и въедливые специалисты? Первый акт — чемпионат России в Челябинске в самом конце 2020. Пока все следили за борьбой Анны Щербаковой с пневмонией, среди мужчин локальная сенсация — 17-летний Кондратюк занял третье место. Правда серьезного значения этому тогда не придали, а медаль Марка списывали на отсутствие ряда лидеров из-за болезни.

Марк Кондратюк. Дарья Исаева, Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Заставлял плакать Медведеву , но тренер в него до конца не верила

Совсем другое дело — прокаты на Кубке Первого канала в Москве. Тогда Кондратюк выдал очень сильную короткую и произвольную, чем внес определенную интригу в борьбе команд Алины Загитовой и Евгении Медведевой. Медведева, капитан команды «Время первых» и вовсе расплакалась после выступления Марка. Тогда многие требовали отправить Кондратюка на чемпионат мира в Стокгольм, но федерация решила провести дополнительный отбор через финал Кубка России. На него сил у парня уже не хватило, в Швецию поехал другой юниор — Евгений Семененко — и заработал третью квоту для России. Вернее, право на эту третью квоту. А вот саму олимпийскую лицензию добывать в немецком Оберстдорфе доверили Марку. С задачей Кондратюк справился и показал свое главное качество — характер и способность справляться с эмоциями. Несмотря на возраст Кондратюк не боится ответственности и хорошо работает на командный результат.

Только вот при всех плюсах всерьез на него как на олимпийца все равно не смотрели. Опыта нет, как и стабильности, международной репутации — тоже, личный рекорд кроме улыбки ничего не вызывает. Изначально тренер Соколовская и вовсе хотела отправить Марка на юниорские этапы «Гран-при», делая ставку на Самарина. Помешали проблемы с визами и прививками — до Франции на ЮГП Кондратюк не доехал, зато выступил в Сочи на Rostelecom Cup. И лучше бы не приезжал. 11-е место после короткой, восьмое — по итогу. 40 с лишним баллов он проиграл Морису Квителашвили. Какая Олимпиада? Тем временем на календаре уже конец ноября и до Игр остались считанные недели... Все рассуждают о смене программы Михаила Коляды, прогрессе Макара Игнатова и форме Дмитрия Алиева. Вряд ли даже сам Кондратюк в те дни всерьез рассчитывал на место в сборной.

Страдал от синдрома Шляттера и с трудом сохранил себя в спорте

Что сделала с парнем Соколовская за небольшой отрезок с «Гран-при» в Сочи до чемпионата России в Санкт-Петербурга — загадка. Но когда-нибудь выведать эту тайну у нее нужно обязательно. Светлана вместе с командой ЦСКА смогла подготовить своего фигуриста к пику возможностей в самый нужный момент. Второе по короткой программе, третье — по произвольной, но первое — по сумме. И вот Кондратюк чемпион страны! Чтобы вы понимали сенсационность события, коэффициент на Марка перед стартом соревнований был в районе 100, так что смелые люди неплохо заработали на его успехе. А Кондратюк следом легко выигрывает чемпионат Европы. После этого вопросов о том, кого ставить на командный турнир уже нет. Более того, с вылетом Коляды из-за коронавируса Марку предстоит исполнять оба проката, но его и эта задача не смущает никак. Глядя на его уверенность в себе, всерьез думаешь, а может он и правда поборется с Юдзуру Ханю и Нэтаном Ченом?

Как бы не закончился личный турнир, Кондратюк уже большой молодец. «Андеграундный фигурист» — писали о нем совсем недавно в СМИ. Сейчас же Марк выглядит лицом нашего фигурного катания на долгие годы, тем приятнее что он успешен не только на ледовой площадке. Кондратюк — художник в стиле авангард, собирает собственные выставки и в критичные для своей спортивной карьеры моменты всерьез думал над тем, чтобы выбрать делом всей жизни краски, а не коньки. Проблема была в болезни Шляттера — патология опорно-двигательного аппарата. Кондратюк заново учился ходить и о полноценных тренировок речи быть не могло. Сохранил на льду Марка Илья Авербух, позвав в ледовое шоу. Первый тройной аксель он сделал в конце 2019, а стабильные четверные появились и вовсе только летом 2020. Тогда Кондратюк и понял, что он может быть хорош не только как автор художественных работ. Но и в другом жанре искусства.