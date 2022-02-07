«Я бы в команднике сделал две замены. Выпустил бы Трусову и Бойкову с Козловским». Авторская колонка Евгения Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион во время Игр-2022 ведет колонку для «СЭ».

Евгений Плющенко

Специально для «СЭ»

Командник прошел изумительно. Без эксцессов и сюрпризов. Спустя восемь лет сборная России снова вне конкуренции!

Впрочем, я изначально был уверен в победе, о чем написал еще в предыдущей колонке. Тогда же предположил, что и в короткой, и в произвольной программе на лед у нас выйдут первые номера. Теперь приоткрою секрет — у меня был инсайд, что при любом раскладе замен в составе не предвидится.

Руководители федерации поступили мудро. Сделали ставку на тех, кто сейчас лучше готов. И в течение всего сезона не давал повода в себе усомниться.

С другой стороны, уже в воскресенье стало понятно, что американцам нас не догнать. А значит, в двух дисциплинах можно спокойно совершить рокировку. Почему нет? Чем больше в России олимпийских чемпионов, тем лучше!

Если бы решение зависело от меня, я бы поберег Валиеву и Мишину с Галлямовым. Пару безболезненно заменили бы Бойкова с Козловским. А из одиночниц выпустил бы Трусову.

Разумеется, Щербакова тоже заслужила золото. Но она все это время каталась стабильнее. А у Трусовой — уникальный контент. Мечтает прыгнуть на официальных стартах пять четверных. Титул в команднике придал бы Саше дополнительную уверенность. Она бы почувствовала этот лед, олимпийскую атмосферу — и раскрепостилась бы.

Вообще, на мой взгляд, в командном турнире назрели изменения. Во-первых, его лучше проводить после индивидуалки. Во-вторых, я бы расширил количество участников. Пусть в каждой дисциплине выступают по три фигуриста! И тогда никому не будет обидно. Заодно у других стран появится стимул активно развивать все виды программ. Думаю, рано или поздно на Олимпийских играх придут к такому формату. Он добавит зрелищности и интриги.

Ну а главное впечатление по итогам пекинских прокатов на данный момент — шикарная форма Валиевой. Короткую отработала безупречно, наслаждалась каждым движением на льду, прямо кайфовала! Такую Валиеву я еще не видел. Она и улыбалась, и идеально выполняла прыжки. Все ровненькие, качественные, с блестящими выездами. Это что-то фантастическое!

К сожалению, в произвольной без ошибки не обошлось — сорвала четверной тулуп. Наверное, подвела сверхуверенность. Я видел — Валиева настолько мощно катила, что не успела выдохнуть, восстановиться. Что ж, теперь будет бдительнее. Хотя фактически командник превратился для нее в контрольную тренировку перед личным турниром.

Еще один наш герой — 18-летний Марк Кондратюк. Катался отлично, боролся за каждый элемент. Выложился не на сто процентов — на тысячу! Умница! Мне нравится его произвольная, поставленная под музыку из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Марку очень подходит эта программа. Но нужно тулупчик почище сделать — я о выезде на четверном. Плюс тройной сальхов отладить. А то в Пекине, выполняя этот элемент, едва не врезался в борт.

Мне кажется, у Кондратюка большое будущее. Сейчас в индивидуалке вклиниться в борьбу за медали вряд ли сможет. Но на Играх-2026 это вполне реально. Если, конечно, разучит все четверные. Без них на Олимпиаде ловить нечего.

Конкуренты-то не дремлют. Взять хотя бы ровесника Марка — Илью Малинина, который на последнем чемпионате США занял второе место, однако в олимпийский состав не попал. Парень прыгает все четверные, причем делает феноменальные вещи. Например, каскад четверной тулуп — четверной риттбергер. А еще четверной сальхов — ойлер — четверной сальхов. Сегодня Малинин — единственный в мире, кому подвластны такие прыжки.

Если говорить о парах, то в командном турнире мне очень понравился китайский дуэт Сунь/Хань, выступавший только в короткой программе. Ребят знаю давно, помню еще юниорами. Они действительно классно катаются.

Думаю, основная борьба развернется между ними и парой Мишина/Галлямов. В короткой, скорее всего, разрыв будет минимальным. Но если наши безукоризненно откатают произвольную, китайцев обойдут. Главное — не повторить ошибку в команднике, когда ребята внезапно упали с поддержки. Программа уже заканчивалась, Галлямов подустал, чуть-чуть расслабился — и мгновенно наступила расплата.

Но это небрежность. А вот за Синицину и Кацалапова после командника тревожно. Они-то уступили и первой американской паре, и второй. А ведь в личном турнире бороться за медаль придется не только с ними — еще и с могучим французским дуэтом Пападакис/Сизерон. Что ж, рецепт тут один — сделать свою работу как можно лучше.

Но это будет потом. А пока от души поздравляю Никиту Кацалапова, который стал двукратным олимпийским чемпионом. В его карьере хватало травм, других сложностей, но он все выдержал и победил. Я за него очень рад.

Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014-го — в командных соревнованиях), серебряный призер Игр-2002 и 2010, трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы.