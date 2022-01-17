Как не обидеть Тутберидзе, Мишина, Москвину и не проиграть США? Тяжелый выбор перед Пекином

Безупречного состава на олимпийский командный турнир нет — вопрос, как свести издержки к минимуму.

Чемпионат Европы в Таллине должен был закрыть последние вопросы по составу на Олимпиаду, причем скорее не по самой заявке (для этого есть чемпионат России), а по раскладам на командный турнир. С ним у нашей федерации фигурного катания головной боли гораздо больше, чем с соперничеством Евгения Семененко и Андрея Мозалева, которое прокаты ЧЕ, кстати, так и не решили. Практически гарантированная медаль командника делает этот турнир излишне привлекательным для спортсменов и тренеров, поэтому кулуарная борьба за право участвовать в нем нешуточная. При этом ФФККР важно никого не обидеть, но сохранить здравый соревновательный смысл и не допустить фатальных ошибок.

Коляды в командных соревнованиях не будет

Про ошибки мы говорим не просто так. Нужно понимать, что хоть Россия и фаворит соревнований, но не безальтернативный. Сборная США наступает нам на пятки, и в двух видах из четырех вполне может обойти. Прежде всего речь о мужском одиночном и танцах. У американцев два дуэта на уровне мирового топ-5, в то время как Россия внутренними играми едва не уничтожила репутацию Александры Степановой и Ивана Букина. В связи с этим разговоры о возможном включении в состав Дианы Дэвис и Глеба Смолкина пора забыть. Это не были фантазии. Как рассказали «СЭ» сразу несколько источников, в качестве одного из сценариев вариант прорабатывался, но с учетом высокой готовности заокеанских дуэтов рисковать результатом всей сборной его посчитали недопустимым.

Пару слов о регламенте — в короткой выступают десять сборных, до произвольной доходит пять лучших команд. Каждое место — один балл в копилку команды, у которой есть право на две замены после короткой программы. Это право, а не обязанность, и по идее первый и второй прокаты может исполнить один и тот же человек. У мужчин им станет Марк Кондратюк. В федерации стали сомневаться в Михаиле Коляде — его не хотят видеть в команде ни тренеры, ни функционеры. Эта неофициальная информация вполне ложится на общую логику событий. Коляда нестабилен и показал в Пхенчхане-2018, что на него трудно положиться как на командного игрока. В то же время Кондратюк несколько раз доказывал, что умеет справляться с давлением. За Марка два титула за три недели и лучшие баллы по сезону, а в пользу Михаила разве что более высокая худшая сумма как некая гарантия качества.

В танцах на льду замены не нужны — есть риск проиграть США

Так как Коляду видеть в команде не хотят, значит, Кондратюку предстоит выступать без замен. Это опасно с точки зрения распределения сил на турнир — с учетом личных соревнований Марку предстоит в Пекине откатать четыре проката за семь дней с тремя выходными. Конечно, подобный опыт в детстве у Кондратюка был, но не во взрослой карьере. И все же физических сил 18-летнему парню должно хватить, а моральных ему придаст свежая медаль в команде. Скажем честно, даже если в личном первенстве у него не все получится — ничего страшного. Шанс на условную бронзу все равно теоретический. В отличие от золота для Виктории Синициной и Никиты Кацалапова. У них цель — вернуться из Китая с двумя победами: как в команде, так и в «личке».

Мы все знаем о проблемах Никиты со спиной, поэтому возможная замена на Степанову/Букина помогла бы разгрузиться Синициной с Кацалаповым перед личным первенством . С другой стороны, риск отдать важные баллы США слишком велик, и подобную рокировку будут осуществлять только при лидерстве с запасом. Логичнее поменять состав в парах. В этой дисциплине ситуация такая, что конкурентов у нас практически нет в любом случае. И кто бы ни вышел за Россию, он привезет для своей страны максимальный балл. Вопрос только, кого ставить? После чемпионата Европы для ФФККР самый удобный сценарий — это короткая программа для Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, а произвольная для Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Тарасова/Морозов обычно хороши в короткой, а Мишина/Галлямов еще раз проверят «Время вперед» перед решающей битвой с китайцами. У них хватило бы сил и на два проката, но разве оставишь пару Этери Тутберидзе без медали?

У женщин выбор между Трусовой и Щербаковой и рационализм за Анну

Желание угодить не столько спортсменам, сколько тренерам сильно осложняет для федерации подбор состава на командные соревнования. Выбор Кондратюка, а не Коляды — правильный со всех точек зрения, но тогда вне игры остается наставник Алексей Мишин, подобравший лидера российской одиночки в трудный момент. А ведь он с ним не хотел работать, а согласился по просьбе ФФККР. Медаль для Степановой и Букина — шанс восстановить отношения с Ириной Жук и Александром Свининым, которые в последнее время были у спортивных чиновников натянутыми. Но замены только две, а ведь есть еще и женское одиночное. И вариант, где Камила Валиева катает сразу и короткую, и произвольную, вряд ли устроит тренерский совет. Хотя мало кто сомневается в возможностях Камилы, издержки очевидны.

Опыт Юлии Липницкой на Играх в Сочи доказывает, что с психологическим давлением от четырех олимпийских прокатов 15-летний талант не справится. Поэтому на Валиевой самая ответственная задача — короткая программа, в которой Анна Щербакова или Александра Трусова могут уступить американке Мэрайе Белл и японке Каори Сакомото. А вот дальше казанская фигуристка будет готовиться к своим личным соревнованиям, оставляя командный турнир Щербаковой. Для Тутберидзе Анна — самый близкий и преданный человек в группе, которого она очень хотела бы поддержать. Но есть и разумная сторона вопроса. Убедить Трусову исполнять облегченный контент не удается никому, а с набором из четырех/пяти квадов она вполне может «посыпаться» как на этапе «Гран-при» в Москве в позапрошлом году. Так что хоть история с олимпийской чемпионкой из Книги рекордов Гиннесса и звучит интересно для спонсорских контрактов, на практике мы ее не увидим.

Сборная Олимпийского комитета России на командные соревнования в Пекине по версии «СЭ»:

Женское одиночное. Короткая программа — Камила Валиева, произвольная — Анна Щербакова.

Мужское одиночное. Короткая и произвольная программа — Марк Кондратюк.

Парное катание. Короткая программа — Евгения Тарасова/Владимир Морозов, произвольная — Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Танцы. Короткая и произвольная программа — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.