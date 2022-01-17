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Сегодня, 15:25

Команда Тутберидзе поздравила Валиеву, Щербакову и Трусову с медалями чемпионата Европы

Карен Саркисян
Корреспондент

Команда тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе поздравила российских фигуристок Камилу Валиеву, Анну Щербакову и Александру Трусову с медалями чемпионата Европы 2022 года в Таллине.

«Поздравляем Камилу Валиеву, Анну Щербакову, Александру Трусову с золотой, серебряной и бронзовой медалью на чемпионате Европы 2022», — говорится в публикации на официальной странице команды Тутберидзе в Instagram.

На чемпионате Европы Валиева завоевала золотую медаль, Щербакова — серебряную, а Трусова — бронзовую.

Источник: https://www.instagram.com/teamtutberidze_official/p/CY1JUPntmlA
Фигурное катание
Александра Трусова
Анна Щербакова
Камила Валиева
Этери Тутберидзе
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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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