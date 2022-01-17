Команда Тутберидзе поздравила Валиеву, Щербакову и Трусову с медалями чемпионата Европы

Команда тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе поздравила российских фигуристок Камилу Валиеву, Анну Щербакову и Александру Трусову с медалями чемпионата Европы 2022 года в Таллине.

«Поздравляем Камилу Валиеву, Анну Щербакову, Александру Трусову с золотой, серебряной и бронзовой медалью на чемпионате Европы 2022», — говорится в публикации на официальной странице команды Тутберидзе в Instagram.

На чемпионате Европы Валиева завоевала золотую медаль, Щербакова — серебряную, а Трусова — бронзовую.